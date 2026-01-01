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Ce jeudi 21 mai

Le 33e tournoi de golf de la CCINB s'est tenu sous la thématique Happy Gilmore

durée 11h00
22 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a tenu la 33e édition de son tournoi de golf annuel ce jeudi, sous la présidence d’honneur de la Banque Scotia, au Club de golf Sainte-Marie.

L’événement a réuni 216 golfeurs sur le terrain ainsi que près de 230 participants au souper. Le tournoi affichait d’ailleurs complet moins de trois semaines après son lancement. Au total, 16 entreprises partenaires étaient présentes sur les différents trous afin d’animer le parcours et offrir une expérience dynamique aux participants.

Cette année, le tournoi prenait une couleur bien particulière avec une thématique inspirée du célèbre film Happy Gilmore. Les golfeurs étaient invités à participer à l’ambiance festive en arborant des tenues en lien avec le film.

« Il y a un véritable engouement autour de notre tournoi de golf et nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir compter sur un aussi grand soutien de notre communauté d’affaires année après année. Le succès de cette 33e édition démontre encore une fois l’importance des occasions de réseautage et de rassemblement pour nos entrepreneurs », a souligné Marie-Christine Lavoie, présidente-directrice générale de la CCINB.

Dans une ambiance conviviale, festive et teintée d’humour, cette 33e édition du tournoi de golf a permis aux gens d’affaires de la région de développer leur réseau et de renforcer les liens qui contribuent au dynamisme économique de la Nouvelle-Beauce.

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