Le taux de chômage s'est établi à 5,4 % en mars au Québec

L'économie canadienne a créé 14 000 emplois en mars, selon Statistique Canada, tandis que le taux de chômage est resté stable à 6,7 %.

Cette création d'emplois est en phase avec les attentes des économistes. Elle marque un léger rebond du marché du travail après les pertes importantes enregistrées en janvier et en février.

Selon Statistique Canada, en mars, on a observé peu de variations selon les tranches d'âge, le type d'emploi (à temps plein ou à temps partiel) et le secteur (privé ou public).

Au Québec, l'emploi est resté stable en mars, mais une baisse du nombre de personnes à la recherche d'un emploi a entraîné un recul de 0,5 point de pourcentage du taux de chômage, qui s'est établi à 5,4 %. L'économie québécoise avait perdu 57 000 emplois en février.

La croissance de l'emploi à l'échelle nationale a surtout été attribuable à une catégorie que Statistique Canada appelle les autres services, qui comprend les services de soins personnels et les services de réparation.

Des postes ont aussi été créés dans le secteur de la fabrication, qui est particulièrement sensible aux droits de douane, tout comme dans celui des services professionnels, scientifiques et techniques.

Le secteur de la finance, des assurances, des services immobiliers et des services de location a perdu 11 000 postes en mars. Il s'agissait de la première baisse mensuelle notable pour ce secteur depuis novembre 2023.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 4,7 % d'une année à l'autre, soit une augmentation par rapport à la hausse de 3,9 % enregistrée en février.

La légère hausse de l'emploi survenue en mars faisait suite à une période marquée par des fluctuations sur le marché du travail.

Alors que les quatre derniers mois de 2025 ont été marqués par une forte accélération de la croissance de l'emploi, une partie de ces gains a été contrebalancée par une perte combinée de plus de 100 000 emplois en janvier et février.

Par rapport à l'année précédente, l'emploi était en hausse de 87 000 en mars, selon Statistique Canada.

Les données sur le marché du travail publiées vendredi sont les dernières que la Banque du Canada pourra consulter avant sa prochaine décision sur les taux d'intérêt, le 29 avril.

La Presse Canadienne