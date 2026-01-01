Gala de l’entreprise beauceronne: les finalistes de la 37e édition dévoilés

La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges a dévoilé, ce vendredi 10 avril, les finalistes de la 37e édition du Gala de l’entreprise beauceronne lors d’un événement tenu à Saint-Georges.

Cette annonce marque une étape importante en vue du gala, prévu le samedi 23 mai à l'Hôtel Le Georgesville.

Les finalistes ont été sélectionnés dans plusieurs catégories afin de reconnaître des entreprises et des entrepreneurs qui se distinguent par leur performance et leur contribution à l’économie régionale. L’événement annuel vise à mettre en valeur le dynamisme du milieu des affaires en Beauce.

Selon la directrice générale de la CCISG, Annie Gilbert, cette étape permet de souligner le travail accompli par les entreprises locales. « Le dévoilement des finalistes est toujours un moment fort pour notre communauté d’affaires. Il témoigne de la vitalité, de l’audace et du savoir-faire de nos entreprises d’ici. »

Les présidents d’honneur, Hélène Méthot et Samuel Drouin, ont également souligné que le statut de finaliste constitue déjà une reconnaissance importante pour les entreprises sélectionnées.

De son côté, la présidente du conseil d’administration, Karine Couture, a rappelé : « Le Gala de l’entreprise beauceronne est un moment de fierté collective. Il permet de reconnaître concrètement celles et ceux qui font avancer notre économie et qui contribuent, jour après jour, à la vitalité de notre région. »

Le Gala de l’entreprise beauceronne rassemblera près de 400 participants et permettra de dévoiler les lauréats dans chacune des catégories.

Voici l'intégralité des finalistes dans les différentes catégories :

JARRET AMBASSADEUR DE MARQUE

Abritek

Groupe Gérard

Groupe RCM

JARRET COMMERCE DE DÉTAIL

La Place

KaseMe

Centre DIXtrAction

JARRET ÉDUCATIONS INTERORDRES

Avantis

Beaubois

Mirage

JARRET EMPLOYÉ.E PAR EXCELLENCE

Wio Culture - Nicolas Turcotte-Major

les Cours de Mme Marie-Ève - Ally Lachance

BDC - Étienne Bélanger

JARRET ENTREPRISE AGRICOLE

La Terre du 9 - Amélie Lessard

Ferme JP Poulin et fils - Sarah Poulin

Ferme Bergitte - Marie-Christine leclerc

JARRET ENTREPRISE FAMILIALE

Métal Duquet

Les Équipements Lapierre

Giroux & Lessard

JARRET IMPLICATION SOCIALE

Les Jeunes Philanthropes par Moisson Beauce

L'Escale Beauce-Etchemins

Giroux & Lessard

JARRET INNOVATION

Armoires AD+

Centre DIXtrAction

KaseMe

JARRET L'AILE JEUNESSE

La pralinière

Restaurant 1668

Alio - Clinique du mouvement

JARRET MICROENTREPRISE

Salles de bains Falro

IMPULSE par Nancy Paquet

Services Résidentiels et Commerciaux de Beauce (SRC)

JARRET NOUVELLE ENTREPRISE

Arpentage PCB

Clinique Cybèle

Constructions TSV

JARRET ORGANISME COMMUNAUTAIRE

CJE Beauce-Sud

Coopérative Aide Chez Soi en Beauce

Maison Des Jeunes de Beauce-Sartigan

JARRET PERSONNALITÉ D'AFFAIRES DE L'ANNÉE

Groupe Gérard - Amélie St-Hilaire

Centre DIXtrAction - Christian Toulouse

InfiniLaser - Kime Gagnon

JARRET PRIX DU PUBLIC LES SAVEURS D'ICI

La miellerie de Sophie

La terre du 9

La noix d'érable

JARRET PROJET D'INVESTISSEMENT

Centre DIXtrAction

KaseMe

Ultramar St-Joseph | Gestion Allen & fils

JARRET REPRENEURIAT

Construction MGP

Groupe RCM

Les Prétentieux & Imago Communications

JARRET SERVICES PROFESSIONNELS

Stantec

Alio - Clinique du mouvement

InfiniLaser