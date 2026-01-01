Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges
Gala de l’entreprise beauceronne: les finalistes de la 37e édition dévoilés
La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges a dévoilé, ce vendredi 10 avril, les finalistes de la 37e édition du Gala de l’entreprise beauceronne lors d’un événement tenu à Saint-Georges.
Cette annonce marque une étape importante en vue du gala, prévu le samedi 23 mai à l'Hôtel Le Georgesville.
Les finalistes ont été sélectionnés dans plusieurs catégories afin de reconnaître des entreprises et des entrepreneurs qui se distinguent par leur performance et leur contribution à l’économie régionale. L’événement annuel vise à mettre en valeur le dynamisme du milieu des affaires en Beauce.
Selon la directrice générale de la CCISG, Annie Gilbert, cette étape permet de souligner le travail accompli par les entreprises locales. « Le dévoilement des finalistes est toujours un moment fort pour notre communauté d’affaires. Il témoigne de la vitalité, de l’audace et du savoir-faire de nos entreprises d’ici. »
Les présidents d’honneur, Hélène Méthot et Samuel Drouin, ont également souligné que le statut de finaliste constitue déjà une reconnaissance importante pour les entreprises sélectionnées.
De son côté, la présidente du conseil d’administration, Karine Couture, a rappelé : « Le Gala de l’entreprise beauceronne est un moment de fierté collective. Il permet de reconnaître concrètement celles et ceux qui font avancer notre économie et qui contribuent, jour après jour, à la vitalité de notre région. »
Le Gala de l’entreprise beauceronne rassemblera près de 400 participants et permettra de dévoiler les lauréats dans chacune des catégories.
Voici l'intégralité des finalistes dans les différentes catégories :
JARRET AMBASSADEUR DE MARQUE
Abritek
Groupe Gérard
Groupe RCM
JARRET COMMERCE DE DÉTAIL
La Place
KaseMe
Centre DIXtrAction
JARRET ÉDUCATIONS INTERORDRES
Avantis
Beaubois
Mirage
JARRET EMPLOYÉ.E PAR EXCELLENCE
Wio Culture - Nicolas Turcotte-Major
les Cours de Mme Marie-Ève - Ally Lachance
BDC - Étienne Bélanger
JARRET ENTREPRISE AGRICOLE
La Terre du 9 - Amélie Lessard
Ferme JP Poulin et fils - Sarah Poulin
Ferme Bergitte - Marie-Christine leclerc
JARRET ENTREPRISE FAMILIALE
Métal Duquet
Les Équipements Lapierre
Giroux & Lessard
JARRET IMPLICATION SOCIALE
Les Jeunes Philanthropes par Moisson Beauce
L'Escale Beauce-Etchemins
Giroux & Lessard
JARRET INNOVATION
Armoires AD+
Centre DIXtrAction
KaseMe
JARRET L'AILE JEUNESSE
La pralinière
Restaurant 1668
Alio - Clinique du mouvement
JARRET MICROENTREPRISE
Salles de bains Falro
IMPULSE par Nancy Paquet
Services Résidentiels et Commerciaux de Beauce (SRC)
JARRET NOUVELLE ENTREPRISE
Arpentage PCB
Clinique Cybèle
Constructions TSV
JARRET ORGANISME COMMUNAUTAIRE
CJE Beauce-Sud
Coopérative Aide Chez Soi en Beauce
Maison Des Jeunes de Beauce-Sartigan
JARRET PERSONNALITÉ D'AFFAIRES DE L'ANNÉE
Groupe Gérard - Amélie St-Hilaire
Centre DIXtrAction - Christian Toulouse
InfiniLaser - Kime Gagnon
JARRET PRIX DU PUBLIC LES SAVEURS D'ICI
La miellerie de Sophie
La terre du 9
La noix d'érable
JARRET PROJET D'INVESTISSEMENT
Centre DIXtrAction
KaseMe
Ultramar St-Joseph | Gestion Allen & fils
JARRET REPRENEURIAT
Construction MGP
Groupe RCM
Les Prétentieux & Imago Communications
JARRET SERVICES PROFESSIONNELS
Stantec
Alio - Clinique du mouvement
InfiniLaser