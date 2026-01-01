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Dans les prochaines semaines

Certains guichets automatiques de la Banque Nationale seront fermés en Beauce

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14 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Plusieurs guichets automatiques de la Banque Nationale, situés hors des succursales, seront retirés au cours des prochaines semaines en Beauce.

Il s’agit des guichets de Sainte-Claire, Saint-Prosper, Saint-Damien-de-Buckland, Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce.

« La Banque Nationale revoit régulièrement les besoins au sein de son réseau physique. (Cela arrive) dans un contexte où les clients se tournent de plus en plus vers le numérique pour les transactions du quotidien », a expliqué Alexandre Guay, conseiller principal, affaires publiques à la Banque Nationale du Canada.

Pour connaitre l’emplacement de tous les guichets automatiques et des succursales, rendez-vous au www.bnc.ca/localisateur.

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