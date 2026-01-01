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Soutien à la banque alimentaire

Desjardins verse 85 000 $ à Moisson Beauce

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27 mai 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Huit caisses Desjardins de la région ont uni leurs forces pour remettre un montant de 85 000 $ à la Fondation Moisson Beauce.

L'annonce a été faite par voie de communiqué de presse.

Les caisses participantes réparties dans six MRC sont celles du Cœur-de-la-Beauce, du Sud de la Beauce, des Etchemins, de Beauce-Centre, de La Nouvelle-Beauce, de la région de Thetford, du Carrefour des Lacs, et de Bellechasse.

Ce partenariat se veut une mobilisation régionale autour de l'enjeu grandissant de la sécurité alimentaire. Il vise également à assurer la pérennité des activités de Moisson  Beauce, tout en renforçant sa capacité d’approvisionnement alimentaire et son appui aux organismes  communautaires, alors que les besoins ne cessent de croître.

Afin d’assurer une contribution équitable à l’échelle du territoire desservi par la banque alimentaire, chacune des caisses investit au prorata des denrées redistribuées par Moisson Beauce auprès des organismes de son territoire.

Cette contribution se traduit aussi par un engagement à titre de partenaire présentateur de la soirée Les Agapes et de partenaire majeur de la Maison Moisson Beauce, les deux principales activités de financement de la Fondation Moisson Beauce. 

« Il est essentiel pour nous de soutenir des initiatives comme celles de Moisson Beauce, qui ont un impact direct dans la vie des gens, tout en contribuant à réduire le gaspillage alimentaire. L’apport en nourriture par Moisson Beauce est essentiel: sans eux, les organismes de nos municipalités n’auraient pas les ressources  nécessaires pour répondre aux besoins des familles en situation de vulnérabilité », a souligné Claudia Faucher, directrice générale de la Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce.

Signalons que Moisson Beauce approvisionne son réseau de près de 50 organismes partenaires en denrées alimentaires pour répondre aux besoins de plus de 6 300  personnes chaque mois, dont le tiers sont des enfants.

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