La Caisse Desjardins de Beauce-Centre dégage un excédent de 15 M$

Au terme de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2025, la Caisse Desjardins de Beauce-Centre a enregistré des excédents d’opération de 14,97 M$, soit une hausse de 31,3 % par rapport à 2024.

C'est ce qui est ressorti de l'assemblée générale annuelle virtuelle de l'établissement financier, qui s'est déroulée le 7 avril.

Entre autres choses, le volume d’affaires de la caisse a augmenté de 12,5 %, pour s’établir à 1,54 G$ pendant la même période.

Les membres participants ont accepté la proposition de partage des excédents, soit le versement d’une ristourne totale de 1 250 224 $. Ce dernier montant sera divisé en deux enveloppes: 1 110 811 $ aux membres sous forme de ristournes individuelles, et 139 413 $ qui serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

D'ailleurs, en 2025, la Caisse a remis 152 365 $ via ce fonds, en plus de verser quelque 57 055 $ en commandites et en dons.

Enfin, deux des trois postes à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse sont maintenant occupés par Jadrique Pagé et Martin Labbé.

«La décision prise par les membres lors de l’assemblée générale annuelle permet à la Caisse, sous la responsabilité du conseil d’administration, de contribuer au développement de nos communautés en soutenant des projets structurants qui répondent à des besoins communs. Il s’agit d’un levier puissant, unique à Desjardins», a souligné Marie-Claude Vachon, présidente du conseil d’administration de la Caisse.