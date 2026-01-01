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Saint-Georges

Pop-Up Printanier de Kaseme Design: jusqu'à 60% de rabais sur les produits

durée 17h00
21 avril 2026
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KaseMe Design, entreprise fièrement enracinée en Beauce, annonce la tenue de son Pop-Up Printanier, un événement exclusif qui se déroulera du 23 au 25 avril 2026 à Saint-Georges.

Cette initiative offrira aux visiteurs l’opportunité de découvrir une vaste sélection de produits à prix réduits, avec des rabais allant jusqu’à 60 %.

Des produits presque parfaits, à des prix ridiculement bas

Les événements pop-up occupent une place importante dans l’approche de KaseMe, permettant d’aller à la rencontre de la communauté, de favoriser des échanges authentiques et d’offrir une expérience concrète avec les produits. Les visiteurs auront accès à un large inventaire de produits protecteurs de grande qualité, proposés à prix avantageux en raison de légers défauts d’impression, sans impact sur leur performance.

Comme le souligne Shannen : « On nous demande souvent d’offrir des promotions et de pouvoir voir les produits en personne. Les pop-up représentent donc une occasion idéale de nous rapprocher de notre communauté, tout en évitant le gaspillage, puisque ces produits sont neufs et en parfait état. »

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de réduire le gaspillage en valorisant des produits pleinement fonctionnels, offrant ainsi une alternative responsable, bénéfique pour les consommateurs comme pour l’environnement.

Détails de l'événement

Dates: Du 23 au 25 avril 2026
Lieu: Kaseme Design, 2030 127e Rue, bureau 150, Saint-Georges, QC G5Y 2W8

Produits en promotion:
- Étuis Impact
- Étuis transparents
- Étuis à AirPods
- Skins pour MacBook
- Étuis pour iPad
- Batteries portatives ChargePods
- Bien plus encore.

Heures:
23 avril: 16 h à 19 h
24 avril: 10 h à 19 h
25 avril: 10 h à 16 h

À propos de KaseMe 

Fondée en 2016 par deux jeunes entrepreneurs, KaseMe est une entreprise québécoise en pleine croissance. Animée par l’expression de soi et la créativité, l’entreprise certifiée B Corp se distingue par son engagement social, ses pratiques durables, sa culture d’entreprise et son expérience client distinctive. Elle compte aujourd’hui 1,5 million d’étuis Impact vendus, 900 000 clients heureux et une équipe de plus de 70 personnes. Son siège social et son atelier de production se situent en Beauce. www.kasemedesign.ca

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