Destination Beauce: déficit de 14 300 $ pour l'année financière 2025

L'organisme à but non lucratif Destination Beauce, qui a pour mandat d’assurer la promotion et l’accueil touristique de la région, a terminé son année financière 2025 avec un déficit d'opération de 14 311 $.

Ce sont les résultats qui ont été présentés aux représentants d’entreprises et de partenaires qui ont assisté à l’assemblée générale annuelle du regroupement, tenue la semaine dernière au site historique de Cumberland à Saint-Simon-les-Mines.

Afin d’équilibrer le budget 2025, il avait été prévu d’utiliser une somme de 40 000 $ provenant des surplus accumulés de l’organisation, lesquels totalisent 214 349 $. Le manque à gagner réel est ainsi considérablement inférieur à ce qui avait été anticipé initialement, expliquent les administrateurs.

Aussi, le déficit constaté cette année est attribuable à la dépréciation des immobilisations. En excluant cet élément comptable, l’exercice financier se serait soldé par un léger surplus de 66 $.

L'an dernier une somme totale de 159 142$ a été investie par Destination Beauce en promotion touristique (comparativement à 161 752$ en 2024), avec quatre campagnes promotionnelles pour les Alliés de l’organisation;

Par ailleurs, près de 80 % des entreprises touristiques, qui ont participé au sondage de performance de Tourisme Chaudière-Appalaches ont observé un achalandage stable ou en hausse, en 2025, tandis que 78 % indiquent avoir maintenu ou augmenté leur chiffre d’affaires comparativement à l’été 2024. L’agrotourisme et le plein air se démarquent particulièrement avec les plus fortes croissances observées. Le secteur culturel affiche également une reprise soutenue, un signal positif pour un milieu fortement touché par la pandémie.

Bilan d'activités

L’équipe a profité de cette Assemblée générale annuelle afin de présenter le rapport de 2025 et de souligner le dépôt de la planification stratégique 2025-2030 qui guide désormais les actions vers une approche collaborative, durable et ancrée dans l’identité beauceronne.

De même, Destination Beauce a connu des reconnaissances significatives. L'organisme a été lauréat OR aux Prix Azimut, en plus d'une nomination à titre de gestionnaire de l’année aux Prix Excellence en tourisme ainsi que l’attribution de la Médaille du couronnement du roi Charles III.

Pour ce qui est du conseil d'administration, il est composé d'Emmanuelle Grenier, Vanessa Breton Jean-Yves Goulet Jennifer St-Cyr, Nick Fortin, Mireille Vézina, Olivier Dumais, Jonathan V. Bolduc, et Manon Bougie

« La Beauce se distingue par son énergie, son audace et, surtout, par la force de sa cohésion régionale. Nous avons su travailler ensemble — acteurs touristiques, municipalités, entreprises et organismes — afin d’offrir une expérience authentique et rassembleuse à nos visiteurs. Cette synergie est notre plus grande richesse et constitue un levier essentiel pour le développement durable et structuré de notre destination », a partagé le président du conseil d'administration de Destination Beauce, Olivier Dumais.