Mirage nommée meilleur fabricant canadien de planchers de bois franc

Pour une 17e fois, l'entreprise Mirage, de Saint-Georges, a été nommée meilleur fabricant canadien de planchers de bois franc, par le magazine Floor Covering News.

Cette distinction repose sur le sondage annuel Award of Excellence de la publication, dans le cadre duquel des milliers de détaillants de revêtements de sol au Canada et aux États-Unis votent pour le meilleur fabricant de l’industrie.

Les participants évaluent les marques selon plusieurs critères clés, notamment le design, le service, le rapport qualité-prix, la performance, la fiabilité des produits, le professionnalisme des ventes, la réactivité de la direction, le soutien à la clientèle, la gestion des réclamations et la facilité à faire affaire avec l’entreprise.

« Cette reconnaissance reflète plus de quatre décennies d’engagement à offrir des produits en lesquels nos partenaires peuvent avoir confiance et nous motive à continuer d’innover, d’évoluer et de repousser les standards de l’industrie pour les années à venir », a déclaré Anne- Marie Quirion, Chef des communications marketing chez Mirage.

Cette nouvelle reconnaissance porte à 51 le nombre de prix de l’industrie remportés par Mirage, consolidant ainsi sa position comme référence d’excellence dans le domaine des planchers de bois franc.