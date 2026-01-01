Un excédent de 59,33 M$ pour la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a enregistré des excédents d’opération de 59,33 M$, au terme de l’exercice financier du 31 décembre 2025.

C'est ce qui est ressorti de l'assemblée générale annuelle virtuelle de l'établissement financier, qui s'est déroulée le 8 avril.

Cette performance représente une hausse de 27,9 % par rapport à 2024, alors que le volume d’affaires a augmenté de 11 %, pour s’établir à 6,65 G $ pendant la même période.

Les membres participants ont accepté la proposition de partage des excédents, soit le versement d’une ristourne totale de 5 044 614 $. Ce dernier montant sera divisé en deux enveloppes: 4 445 546 $ transmis aux membres sous forme de ristournes individuelles, et 599 068 $ qui serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

D'ailleurs, en 2025, la Caisse a remis 442 143 $ via ce fonds, pour répondre à plus de 125 demandes, en plus de verser quelque 194 877 $ en commandites et en dons.

Enfin, les six postes à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse, qui est présidé par Estelle Lehoux, sont maintenant occupés Amélia Chabot, Josée Lacroix, Estelle Lehoux, Johanne Nadeau, Mathis Parent, et Paule Thibaudeau.

Signalons que la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce présente un actif global 2,73 G $ et quelque 41 830 membres.