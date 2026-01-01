Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Assemblée générale annuelle

Un excédent de 59,33 M$ pour la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

durée 17h00
15 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a enregistré des excédents d’opération de 59,33 M$, au terme de l’exercice financier du 31 décembre 2025.

C'est ce qui est ressorti de l'assemblée générale annuelle virtuelle de l'établissement financier, qui s'est déroulée le 8 avril.

Cette performance représente une hausse de 27,9 % par rapport à 2024, alors que le volume d’affaires a augmenté de 11 %, pour s’établir à 6,65 G $ pendant la même période.

Les membres participants ont accepté la proposition de partage des excédents, soit le versement d’une ristourne totale de 5 044 614 $. Ce dernier montant sera divisé en deux enveloppes:  4 445 546 $ transmis aux membres sous forme de ristournes individuelles, et 599 068 $ qui serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

D'ailleurs, en 2025, la Caisse a remis 442 143 $ via ce fonds, pour répondre à plus de 125 demandes, en plus de verser quelque 194 877 $ en commandites et en dons.

Enfin, les six postes à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse, qui est présidé par Estelle Lehoux, sont maintenant occupés Amélia Chabot, Josée Lacroix, Estelle Lehoux, Johanne Nadeau, Mathis  Parent, et Paule Thibaudeau. 

Signalons que la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce présente un actif global 2,73 G $ et quelque 41 830 membres.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Caisse Desjardins de Beauce-Centre dégage un excédent de 15 M$

Publié à 10h00

La Caisse Desjardins de Beauce-Centre dégage un excédent de 15 M$

Au terme de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2025, la Caisse Desjardins de Beauce-Centre a enregistré des excédents d’opération de 14,97 M$, soit une hausse de 31,3 % par rapport à 2024. C'est ce qui est ressorti de l'assemblée générale annuelle virtuelle de l'établissement financier, qui s'est déroulée le 7 avril. Entre autres ...

LIRE LA SUITE
Certains guichets automatiques de la Banque Nationale seront fermés en Beauce

Publié hier à 10h00

Certains guichets automatiques de la Banque Nationale seront fermés en Beauce

Plusieurs guichets automatiques de la Banque Nationale, situés hors des succursales, seront retirés au cours des prochaines semaines en Beauce. Il s’agit des guichets de Sainte-Claire, Saint-Prosper, Saint-Damien-de-Buckland, Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce. « La Banque Nationale revoit régulièrement les besoins au sein de son réseau ...

LIRE LA SUITE
Gala de l’entreprise beauceronne: les finalistes de la 37e édition dévoilés

Publié le 11 avril 2026

Gala de l’entreprise beauceronne: les finalistes de la 37e édition dévoilés

La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges a dévoilé, ce vendredi 10 avril, les finalistes de la 37e édition du Gala de l’entreprise beauceronne lors d’un événement tenu à Saint-Georges. Cette annonce marque une étape importante en vue du gala, prévu le samedi 23 mai à l'Hôtel Le Georgesville. Les finalistes ont été sélectionnés ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge