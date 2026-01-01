Deux assemblées générales pour les producteurs de bois de la Beauce

L'Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) vient de convoquer deux assemblées générales annuelles qui auront lieu prochainement au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.

La toute première réunion, qui est l’assemblée du Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce, se tiendra le mercredi 29 avril. La rencontre est ouverte à tous les propriétaires de boisés situés sur le territoire du Plan conjoint.

Durant la réunion, Raphaël Leblond, coordonnateur au développement de projets hydriques du COBARIC, viendra livrer une conférence sur la gestion réfléchie de l'eau et son adaptation aux réalités du milieu forestier.

Le seconde assemblée, prévue le mercredi 6 mai, concerne les membres de l’APBB. Seuls les cotisants ayant adhéré à l’organisme au 1er janvier 2026 bénéficieront du droit de parole et du droit de vote. Toutefois, les nouveaux membres qui ont rejoint l’APBB après le 1er janvier 2026 seront autorisés à assister à l’assemblée.

Là aussi, le programme de la soirée prévoit une conférence. Elle sera donnée par William Métivier, ingénieur forestier et cofondateur de Forair, une application informatique de gestion forestière.

Signalons que plusieurs prix seront tirés au hasard parmi les participants des deux assemblées. Les ordres du jour et tous les détails concernant les rassemblements, qui débuteront à compter de 19 h pour les deux dates, se trouvent sur le site web de l’APBB.