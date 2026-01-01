Prix de l’essence: l'écart se maintient entre les détaillants de la région

Même si le coût des produits a amorcé un baisse au cours de la dernière semaine, les écarts se maintiennent sur le territoire de la Beauce quant au prix d'achat à la pompe.

Cet écart est de 10 ¢ le litre en faveur de Beauceville, si on fait le plein d'essence ordinaire à cet endroit, plutôt qu'à Saint-Georges. sauf l'exception notable de la station Harnois, sur la 36e avenue, qui offre son produit sept sous moins cher (181,2 ¢/litre).

En effet, selon un relevé visuel fait vers 8 h ce matin par EnBeauce.com, le prix au Dépanneur 6/46 Irving, sur le boulevard Renault à Beauceville, affichait 178,2 ¢/litre, alors que le Couche-Tard Esso, en face du Carrefour Saint-Georges, vendait le même produit à 188,2 ¢/litre.

La descente des prix se remarque puisque, lors de notre dernier relevé du 8 avril, il en coûtait six sous plus cher (188,2) sur le territoire beaucevillois, et 11,7¢ plus élevé (199,9) dans la capitale beauceronne.

Aujourd'hui, à ces mêmes essenceries, le prix du diesel était équivalent (219,9), en baisse de 34 sous du litre comparativement au 8 avril.

Par ailleurs, selon les données du site Essence Québec publiées ce matin, sept stations-service de Sainte-Marie affichaient 183,2 ¢/litre, pour un détaillant à 194,2 ¢/litre, toujours pour de l'essence ordinaire.

L'offre à la pompe la moins chère en Beauce se retrouve chez les quatre détaillants de Saint-Lambert-de-Lauzon, et Harnois Énergies Esso de Saint-Isidore: 174,9 ¢/litre.