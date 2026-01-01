Entente de principe acceptée à 93 % chez Autobus des Érables

Hier soir par voie de scrutin secret, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Autobus des Érables (CSN) ont adopté à 93 % l’entente de principe intervenue le jour même avec leur employeur.

Pour l’année 2024-2025, les employés obtiennent une rétroactivité salariale variant de 8,7% à 15,44 % selon l’échelon, tandis que pour 2025-2026, avec un salaire de 25 $ l’heure au dernier niveau, les augmentations varient de 15,63% à 23 %, selon trois échelons restants.

Les plus fortes hausses touchent les salariés cumulant moins d’un an d’ancienneté, ce qui favorisera l’attraction et la rétention du personnel, estiment les représentants syndicaux. Des bonifications ont également été accordées pour les téléphones cellulaires, ainsi que les outils des mécaniciens.

La niveau de temps de vacances passe à 8 % après huit ans de services (au lieu de 10) et à 10 % après 15 ans (plutôt que 20). Les salaires horaires des mécaniciens de calibre 1 et de calibre 2 seront respectivement de 38,50 $, et de 30 $.

« Nous saluons le fait que l’employeur ait accepté de s’attaquer avec nous aux problèmes d’attraction et de rétention de main-d’œuvre qui existent en Beauce, particulièrement dans le secteur du transport scolaire. Pour nous, cette entente constitue une avancée dans la bonne direction pour garantir le service aux parents. Il s’agit d’une convention collective qui vient à échéance en juin 2026 et nous reprendrons la négociation en septembre prochain », a indiqué par voie de communiqué de presse le vice-président du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches–CSN, Pierre Émond.

Au début du mois, les membres du syndicat s'étaient votés un mandat de grève de 14 jours, dont ils n'auront finalement pas eu besoin de se prévaloir.