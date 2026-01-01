Des jeunes motivés au Grand marché des petits entrepreneurs

Une quinzaine de jeunes Beaucerons ont participé à la 13e édition de La grande journée des petits entrepreneurs qui se tenait au Carrefour Saint-Georges ce samedi.

Cet événement provincial a rassemblé 12 000 petits entrepreneurs de 5 à 17 ans aux quatre coins du Québec. Dans la région, en plus de celui de Saint-Georges, un autre marché se tenait à Saint-Zacharie ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Benjamin, Sainte-Justine et Saint-Elzéar.

Voici les kiosques qui étaient présents au Carrefour Saint-Georges:

- Les petits plaisirs de Jeanne - Jeanne, 13 ans

- C&S Jewelry - Sophia, 11 ans, et Ciana, 11 ans

- I.M Look, Irinà Ambinintsoa - 12 ans, et Manoa, 10 ans

- 3D Bamboo - Édouard, 9 ans

- Le petit citronnier - Ahed, 6 ans

- Les fantaisies d'Aurélie - Aurélie, 12 ans

- Créations Lilypoxy - Lilyanne, 7 ans

- Ripe - William, 11 ans

- Les pommiers des frères Gélinas - William, 7 ans, et Eliot, 6 ans

- Limo Lab Lab - Eve Cassidy, 12 ans, et Jade Cassidy, 9 ans

- Les fées du bain Mystique - Mackenzie Paquet, 10 ans, Emma Lachance, 10 ans et Chloé Garant, 10 ans

- Skull Car Fingerboards - Roberth Potoy Rodriguez, 12 ans

- Le Trio AMC - Alyson Foisy Roy, 11 ans, Malyka, 11 ans et Chloé, 11 ans

- Création 3D J-G - Justine, 12 ans

- Natura-Green - Félix Morin, 12 ans

- Les créations de Noé - Noélie Annaëlle Bourdeau, 7 ans

La 14e édition de La grande journée des petits entrepreneurs aura lieu en juin 2027. La date sera dévoilée à l'automne 2026.