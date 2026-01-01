Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Plusieurs marchés en Beauce

Des jeunes motivés au Grand marché des petits entrepreneurs

durée 14h00
7 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Une quinzaine de jeunes Beaucerons ont participé à la 13e édition de La grande journée des petits entrepreneurs qui se tenait au Carrefour Saint-Georges ce samedi.

Cet événement provincial a rassemblé 12 000 petits entrepreneurs de 5 à 17 ans aux quatre coins du Québec. Dans la région, en plus de celui de Saint-Georges, un autre marché se tenait à Saint-Zacharie ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Benjamin, Sainte-Justine et Saint-Elzéar. 

Voici les kiosques qui étaient présents au Carrefour Saint-Georges:
- Les petits plaisirs de Jeanne - Jeanne, 13 ans
- C&S Jewelry - Sophia, 11 ans, et Ciana, 11 ans
- I.M Look, Irinà Ambinintsoa - 12 ans, et Manoa, 10 ans
- 3D Bamboo - Édouard, 9 ans
- Le petit citronnier - Ahed, 6 ans
- Les fantaisies d'Aurélie - Aurélie, 12 ans
- Créations Lilypoxy - Lilyanne, 7 ans
- Ripe - William, 11 ans
- Les pommiers des frères Gélinas - William, 7 ans, et Eliot, 6 ans
- Limo Lab Lab - Eve Cassidy, 12 ans, et Jade Cassidy, 9 ans
- Les fées du bain Mystique - Mackenzie Paquet, 10 ans, Emma Lachance, 10 ans et Chloé Garant, 10 ans
- Skull Car Fingerboards - Roberth Potoy Rodriguez, 12 ans
- Le Trio AMC - Alyson Foisy Roy, 11 ans, Malyka, 11 ans et Chloé, 11 ans
- Création 3D J-G - Justine, 12 ans
- Natura-Green - Félix Morin, 12 ans
- Les créations de Noé - Noélie Annaëlle Bourdeau, 7 ans

La 14e édition de La grande journée des petits entrepreneurs aura lieu en juin 2027. La date sera dévoilée à l'automne 2026.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le taux de chômage a reculé pour s'établir à 5,6 % en mai au Québec

Publié le 5 juin 2026

Le taux de chômage a reculé pour s'établir à 5,6 % en mai au Québec

L'économie canadienne a créé de manière inattendue 88 000 emplois en mai, selon Statistique Canada, ce qui a permis de compenser en partie les baisses enregistrées depuis le début de l'année sur le marché du travail. Cette hausse de l'emploi a fait en sorte que le taux de chômage a reculé à 6,6 % à l'échelle nationale, alors qu'il s'établissait à ...

LIRE LA SUITE
Mirage nommée meilleur fabricant canadien de planchers de bois franc

Publié le 3 juin 2026

Mirage nommée meilleur fabricant canadien de planchers de bois franc

Pour une 17e fois, l'entreprise Mirage, de Saint-Georges, a été nommée meilleur fabricant canadien de planchers de bois franc, par le magazine Floor Covering News. Cette distinction repose sur le sondage annuel Award of Excellence de la publication, dans le cadre duquel des milliers de détaillants de revêtements de sol au Canada et aux ...

LIRE LA SUITE
Destination Beauce: déficit de 14 300 $ pour l'année financière 2025

Publié le 3 juin 2026

Destination Beauce: déficit de 14 300 $ pour l'année financière 2025

L'organisme à but non lucratif Destination Beauce, qui a pour mandat d’assurer la promotion et l’accueil touristique de la région, a terminé son année financière 2025 avec un déficit d'opération de 14 311 $. Ce sont les résultats qui ont été présentés aux représentants d’entreprises et de partenaires qui ont assisté à l’assemblée générale ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge