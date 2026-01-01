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Protéine laitière

Agropur investira une centaine de millions $ dans son usine de Beauceville

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23 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La coopérative laitière Agropur vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, d'importants projets d’investissements dans deux de ses usines, dont celle de Beauceville, afin de renforcer son expertise en fabrication de protéines à valeur ajoutée au Canada.

L'autre installation qui bénéficiera de cette expansion se trouve à Bedford, en Nouvelle-Écosse.

Bien que l'entreprise ne précise pas dans son annonce les sommes impliquées, EnBeauce.com a appris de bonne source que le montant atteindrait une centaine de millions $ pour l’usine de Beauceville, qui produit déjà des protéines laitières. Les investissements permettraient de doubler la capacité de production, en plus de créer 60 nouveaux emplois.

«Dans la conjoncture actuelle, c'est une très bonne nouvelle!, s'est exclamé le maire de Beauceville, Patrick Mathieu, lorsque joint au téléphone. Ça va permettre d'assurer la pérennité de l'usine de Beauceville, en plus d'avoir des retombées importantes pour toute la région.»

Agropur a déjà indiqué qu'elle allait bénéficier de la collaboration et du soutien financier du gouvernement du Québec dans cette aventure. D'ailleurs, un événement de presse officiel devrait se tenir très prochainement à ce sujet.

Rappelons qu'à l'été 2021, Agropur avait laissé tomber un projet d'agrandissement de ses installations de Beauceville, prévoyant investir 55,8 millions $. Le projet avait été annoncé en grandes pompes, en février 2019, en présence du premier ministre François Legault, en raison d'une aide financière de 26,4 M$ provenant du gouvernement du Québec

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