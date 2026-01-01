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Bilan de l’année financière

Près de 300 M$ injectés par Investissement Québec en Chaudière-Appalaches

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9 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Au cours de la dernière année financière, la société Investissement Québec a injecté un total de 295 millions de dollars, par le biais de 275 interventions dans les PME de Chaudière-Appalaches.

C'est le bilan que vient de dresser l'organisme, par voie de communiqué de presse. Le soutien s'est réparti dans des projets d’une valeur dépassant 850 millions de dollars.

Quelques 66 accompagnements d'IQ l'ont été dans le domaine de l'innovation, pour permettre aux entreprises d’intégrer de nouvelles technologies, de faire appel à l’intelligence artificielle, de développer des produits plus durables, d’augmenter leur productivité ou de prendre le virage numérique.

Aussi, 240 interventions par les équipes IQ International étaient liées à l’exportation, pour soutenir les démarches des entreprises à l’étranger et dans le reste du Canada, afin de diversifier leurs marchés. Ces efforts ont mené à des ventes hors Québec d’une valeur approchant les 950 millions de dollars pour les entreprises accompagnées. 

Enfin, ce sont 73 millions de dollars d’investissements directs étrangers ou de réinvestissements de filiales de sociétés étrangères qui se sont confirmés dans la région au cours de l’exercice.

« Nos équipes du réseau régional sont sur le terrain pour soutenir les entreprises d’ici, a indiqué Jean-Philippe Ménard, premier vice-président, Réseau régional et Innovation. Dans l’ensemble des régions, Investissement Québec est un acteur incontournable de l’écosystème économique, aux côtés des MRC, des villes et des autres partenaires financiers, pour maximiser les synergies et les retombées économiques. Les résultats dévoilés aujourd’hui témoignent de la pertinence de notre mission, mais aussi de la capacité d’Investissement Québec de contribuer à la création de richesse au bénéfice de nos régions. »

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