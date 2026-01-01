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Pour une cinquième fois d'affilée

La Banque du Canada maintient à nouveau son taux directeur à 2¼ %

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10 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Pour une cinquième fois d'affilée, la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,25 %. De même, le taux officiel d’escompte demeure à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %.

Les responsables de l'établissement expliquent cette décision par le fait que la hausse des prix de l’énergie et les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, qui découlent du conflit au Moyen-Orient, pèsent sur la croissance de l’économie mondiale et font monter l’inflation.

Alors qu'aux États-Unis, la croissance économique demeure solide, soutenue par la consommation et les investissements liés à l’intelligence artificielle, observe la Banque — dans la zone euro, la croissance est faible — les conditions financières au Canada se sont assouplies depuis avril. Les marchés boursiers mondiaux ont connu un essor, et les rendements obligataires demeurent volatils. Le dollar canadien s’est affaibli face au dollar américain et à d’autres monnaies.

Toujours au pays, le produit intérieur brut (PIB) a enregistré une légère baisse de 0,1 % au premier trimestre, un résultat inférieur à ce qui était prévu.  L’emploi au Canada a progressé en mai, «mais si on fait abstraction de la volatilité mensuelle, il y a eu peu de changement depuis le début de l’année.» Le taux de chômage continue d’osciller entre 6½ et 7 %, le dernier chiffre publié étant de 6,6 % en mai. Comme prévu, l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté en avril, atteignant 2,8 %, qui tient aux prix de l’énergie,

Pour le Conseil de direction, les données récentes laissent croire que la croissance va reprendre au deuxième trimestre, mais même avec un certain rebond, l’économie devrait rester en situation d’offre excédentaire.

«L’activité économique au Canada a été faible, et l’incertitude entourant la politique commerciale américaine persiste. Le conflit au Moyen-Orient se poursuit, et les prix du pétrole demeurent élevés. Le Conseil de direction continue de regarder au-delà de l’impact à court terme de la guerre sur l’inflation globale, mais ne laissera pas les prix plus élevés de l’énergie se transformer en inflation persistante», ont conclu les administrateurs de la banque centrale

La prochaine date d’établissement du taux cible du financement à un jour sera le 15 juillet. La Banque publiera en même temps le Rapport sur la politique monétaire de juillet.

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