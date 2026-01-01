Avantis Coopérative inaugure ses quatre nouveaux magasins BMR

Avantis Coopérative vient de procéder à l’inauguration officielle, hier, de ses quatre nouveaux magasins BMR situés à Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Henri, Sainte-Claire et Saint-Charles-de-Bellechasse transformés avec les derniers concepts de marchandisage de BMR pour les consommateurs et les entrepreneurs.

Cette étape marque l’aboutissement d’un investissement total de 1,5 million de dollars visant à rehausser l’expérience client grâce à des nouveautés et améliorations concrètes en magasin. Signalons que les quatre quincailleries emploient 120 personnes.

De même, les entrepreneurs des quatre magasins pourront découvrir le nouveau concept développé par BMR pour eux, les magasins d’Avantis étant les premiers au Québec à l’offrir: comptoir entrepreneur avec entrée personnalisée, espaces de stationnement dédiés, horaire adapté et mise en marché particulière avec des produits conçus pour les pros et privilégiés par cette clientèle.

Rappelons que la division détail d’Avantis Coopérative compte 29 centres de rénovation opérés sous les bannières BMR et Agrizone, la marque agricole de BMR. Cinq établissements comprennent également une station-service Sonic et un dépanneur Filgo.

«Pour nos membres des régions de la Beauce et de Bellechasse, nous venons renforcer notre présence dans le milieu et réaffirmer notre position de chef de file en région des centres de rénovation avec notre partenaire BMR», a déclaré Frédéric Martineau, président d’Avantis Coopérative.