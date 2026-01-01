Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Beauce et Bellechasse

Avantis Coopérative inaugure ses quatre nouveaux magasins BMR

durée 15h00
29 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Avantis Coopérative vient de procéder à l’inauguration officielle, hier, de ses quatre nouveaux magasins BMR situés à Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Henri, Sainte-Claire et Saint-Charles-de-Bellechasse transformés avec les derniers concepts de  marchandisage de BMR pour les consommateurs et les entrepreneurs.

Cette étape marque l’aboutissement d’un investissement total de 1,5 million de dollars visant à  rehausser l’expérience client grâce à des nouveautés et améliorations concrètes en magasin. Signalons que les quatre quincailleries emploient 120 personnes.

De même, les entrepreneurs des quatre magasins pourront découvrir le nouveau concept développé par BMR pour eux, les magasins d’Avantis étant les premiers au Québec à l’offrir: comptoir  entrepreneur avec entrée personnalisée, espaces de stationnement dédiés, horaire  adapté et mise en marché particulière avec des produits conçus pour les pros et privilégiés par cette clientèle. 

Rappelons que la division détail d’Avantis Coopérative compte 29 centres de rénovation opérés sous les bannières BMR et Agrizone, la marque agricole de BMR. Cinq  établissements comprennent également une station-service Sonic et un dépanneur Filgo.  

«Pour nos membres des régions de la Beauce et de Bellechasse, nous venons renforcer notre présence dans le milieu et réaffirmer notre position de chef de file en région des centres de rénovation avec notre partenaire BMR», a déclaré Frédéric Martineau, président d’Avantis Coopérative.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Banque du Canada maintient à nouveau son taux directeur à 2¼ %

Publié à 10h00

La Banque du Canada maintient à nouveau son taux directeur à 2¼ %

Pour une quatrième fois d'affilée, la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,25 %. De même, le taux officiel d’escompte demeure à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %. Les responsables de l'établissement expliquent cette décision par le fait que ;’évolution du conflit ...

LIRE LA SUITE
Jour de deuil national pour les personnes décédées ou blessées au travail

Publié hier à 15h00

Jour de deuil national pour les personnes décédées ou blessées au travail

Le Service en santé au travail de la Direction de santé publique et le Service de la prévention, santé et sécurité au travail du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches rendent hommage aux personnes qui ont perdu la vie, ont été blessées, sont tombées malades ou ont vécu une tragédie en raison de leur ...

LIRE LA SUITE
Les fabricants réclament des droits de douane sur les importations de bois

Publié hier à 6h00

Les fabricants réclament des droits de douane sur les importations de bois

Les fabricants canadiens de produits en bois se félicitent de l’ouverture d’une enquête commerciale sur les importations de bois, mais soulignent que cette enquête doit être suivie de l’imposition immédiate de droits de douane provisoires sur les produits étrangers entrant dans le pays. Au début du mois, le ministre des Finances, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge