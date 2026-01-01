Plus de 150 golfeurs à la 34e Classique de Beauce-Centre Économique 

La 34e Classique de golf de Beauce-Centre Économique s’est tenue ce jeudi 11 juin, au Club de golf de Beauceville, réunissant 152 golfeurs et gens d’affaires pour une journée bien à l’image du milieu: efficace, chaleureuse et savoureuse.

Année après année, la Classique demeure un rendez-vous attendu pour les entrepreneurs, dirigeants, partenaires et acteurs économiques de Beauce-Centre. Dans une ambiance conviviale, les participants ont profité d’un parcours animé, de nombreuses occasions d’échange et d’un moment privilégié pour entretenir des liens d’affaires autrement que dans une salle de réunion.

Cette édition s’est particulièrement démarquée par la présence de 11 partenaires gourmands sur le parcours. Grâce à leurs bouchées, breuvages et animations, ils ont contribué à créer une expérience distinctive, généreuse et rassembleuse pour les golfeurs. Plusieurs produits de producteurs et commerçants locaux ont également été mis à l’honneur, ajoutant une touche authentique à l’événement.

Cette 34e édition a été rendue possible grâce à l’appui de nombreux partenaires, dont Chap Aubaines et IGA – Famille Jinchereau, ainsi que des partenaires gourmands, généraux et collaborateurs de l’événement. Leur engagement témoigne de la force du réseau d’affaires de Beauce-Centre et de sa volonté de soutenir les occasions qui rassemblent le milieu.

« La Classique, c’est plus qu’une journée de golf. C’est un prétexte pour entretenir des relations, rencontrer de nouvelles personnes et garder notre communauté d’affaires vivante. On repart de cette édition avec beaucoup de reconnaissance envers tous ceux et celles qui ont contribué à son succès » a souligné Daniel Chaîné, directeur général de Beauce-Centre Économique.