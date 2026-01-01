Dévoilement des lauréats du 28e Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches

Ce mercredi soir, le 28e Gala du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches a fait rayonner des élèves, accompagnés par leurs intervenants scolaires, des étudiants et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action.

Les coprésidents d’honneur régionaux de cette édition, Alexandre Tanguay, cofondateur d’Unique Plastique et Audrey Lessard, fondatrice de la Clinique podiatrique des Appalaches, tous deux lauréats régionaux d’éditions précédentes, étaient très heureux de redonner au suivant et de faire rayonner à leur tour le dynamisme de la région et de ses lauréats. Ils ont témoigné de leur fierté et reconnaissance à l’ensemble des finalistes présents dans la salle et se sont dit très inspirés par celles et ceux qui transforment leurs idées en projets concrets.

Lors de la soirée, 27 prix totalisant une valeur de 30 000 $ ont été remis aux lauréats.

Les lauréats régionaux

Volet Scolaire

Catégorie Primaire Préscolaire (maternelle)

• À 4 ans : La cuisine est un jeu d’enfant!, École Morissette, CSS de la Côte-du-Sud

Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)

• De bonnes blagues qui rassemblent, École de la Haute-Beauce, CSS de la Beauce-Etchemin

Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)

• LudoCortex, École Belleau, Gagnon, CSS des Navigateurs

Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)

• La salade de choux, École du Sud-de-la-Beauce (Immeuble des Joyeux-Compagnons), CSS de la Beauce-Etchemin

Catégorie Primaire adaptation scolaire

• L'Atelier des enveloppes, École de l'Étincelle, CSS des Appalaches

Catégorie Secondaire 1er cycle (1ère et 2e années)

• Liège-toi à nous : des bouchons qui font sensation, École Beaurivage, CSS des Navigateurs

Catégorie Secondaire 2e cycle (1ère et 2e années)

• Caradelys, Collège de Lévis, Lévis

Catégorie Adaptation scolaire — Secondaire et Éducation des adultes

• CPC à votre service, École secondaire de la Rencontre, CSS de la Côte-du-Sud

• Recycl-o-jouets, Polyvalente des Abénaquis, CSS de la Beauce-Etchemin

Catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes

• Café étudiant du CÉA de Bellechasse, Centre d'éducation des adultes de Bellechasse, CSS de la Côte-du-Sud

Prix Coup de cœur régional Coopératif

• De bonnes blagues qui rassemblent, École de la Haute-Beauce, CSS de la Beauce-Etchemin

Volet Étudiant

Catégorie Collégial

• Espace Libre Marché, le marché solidaire, Cégep Beauce-Appalaches, Campus de Saint-Georges

Volet Création d’entreprise

Catégorie Commerce

• Pūr body Santé Naturelle, Saint-Anselme

Catégorie Économie Sociale

• Coopérative de solidarité DuGrisAuVert, Thetford Mines

• Coopérative de Solidarité et de santé du nord de Lotbinière, Sainte-Croix

Catégorie Exploitation, transformation, production

• Maison Yocoli, Lévis

Catégorie Innovations technologiques et techniques

• Nexä Fibres Innovation, Saint-Michel-de-Bellechasse

• Texélan inc., Saint-Apollinaire

Catégorie Services aux entreprises

• Services GLM inc., Saint-Lazare-de-Bellechasse

Catégorie Services aux individus

• Les événements Royal Cheerleading All Stars, Adstock

Volet Réussite inc.

• SOS Miss Dolittle, Centre d'aide pour animaux sauvages, Saint-Henri

Prix Coup de cœur régionaux