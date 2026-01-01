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Conférence de Simon Tanguay

Plus de 90 participants au 9e Rendez-vous Desjardins

durée 10h00
3 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Plus de 90 participants de la région se sont réunis vendredi matin, à l’occasion du brunch-conférence du Rendez-vous Desjardins, organisé en partenariat avec la MRC des Etchemins.

Sous le thème «Quand l’audace ouvre sur le monde», cette rencontre a permis aux gens d’affaires d’assister à une  conférence inspirante de Simon Tanguay, copropriétaire et président du Domaine du Wapiti, situé à Sainte-Sabine. 

Entrepreneur passionné, M. Tanguay dirige une entreprise qui, depuis près de 25 ans, accueille des chasseurs provenant de plus de 30 pays, à la recherche d’expériences uniques et de trophées d’exception en Amérique du Nord. Son parcours, marqué par l’audace et la persévérance, n’a toutefois pas été sans défis, notamment en lien avec la forte croissance de la demande et la capacité d’y répondre. 

Par son entreprise, il contribue également au rayonnement de la région des Etchemins à l’international. Sa clientèle découvre non seulement une offre distinctive, mais aussi un territoire authentique, caractérisé par le  charme de ses villages, la beauté de ses paysages et l’accueil chaleureux de sa communauté. Cette richesse  humaine et territoriale constitue une véritable valeur ajoutée à l’expérience offerte. 

Engagé dans son milieu, M. Tanguay se distingue également par son implication sociale. En collaboration avec  L’Essentiel des Etchemins, il contribue à soutenir les personnes en situation de vulnérabilité en redistribuant  de la viande non récupérée par sa clientèle, un geste concret qui fait une réelle différence dans la communauté. 

Il poursuit aujourd’hui le développement du Domaine du Wapiti avec une vision axée sur l’excellence et une expérience client clé en main, répondant à l’ensemble des besoins de sa clientèle, de l’aventure de chasse à la  découverte de la région, jusqu’à l’accompagnement personnalisé pour le traitement, la préparation et  l’exportation de la viande et des trophées de chasse, incluant les démarches douanières. M. Tanguay a également mis en lumière l’importance de s’entourer d’une équipe solide et engagée, soulignant que le succès d’une entreprise repose avant tout sur la force de l’équipe.

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