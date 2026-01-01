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Statistique Canada

Le chômage a connu une légère hausse pour atteindre 6,9 % en avril

durée 14h00
8 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

L’économie canadienne a perdu 18 000 emplois en avril, tandis que le taux de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 6,9 %. Le Québec est la province où il s’est perdu le plus d’emplois le mois dernier.

Selon Statistique Canada, la hausse du taux de chômage est attribuable à une augmentation du nombre de personnes à la recherche de travail.

Le taux de chômage a augmenté de 0,4 point de pourcentage depuis janvier, mais il reste inférieur au récent sommet de 7,1 % enregistré en août et septembre 2025.

Les économistes s’attendaient à ce que l’économie ait créé 15 000 emplois en avril, et tablaient sur un taux de chômage inchangé à 6,7 %.

Malgré une hausse en mars, l’économie canadienne a connu une baisse nette de 112 000 emplois au cours des quatre premiers mois de 2026. Le Canada n’avait pas perdu autant d’emplois en quatre mois depuis la pandémie.

Au Québec, le taux de chômage a augmenté de 0,8 point de pourcentage pour s’établir à 6,2 % en avril, en raison d’une baisse du nombre de personnes en emploi et d’une hausse du nombre de personnes à la recherche de travail.

Statistique Canada rapporte que l’économie québécoise a perdu 43 000 postes en avril. De janvier à avril, l’emploi au Québec a affiché une baisse nette de 91 000, la plupart des pertes ayant été enregistrées dans la région de Montréal.

Dans la région de Montréal, le taux de chômage s’établissait à 7,7 % en avril, soit son niveau le plus élevé depuis juillet 2016, à l’exception des années 2020 et 2021, qui ont été marquées par la pandémie de COVID-19.

En avril, à l’échelle nationale, le salaire horaire moyen des employés a augmenté de 4,5 % par rapport à un an plus tôt, après avoir progressé de 4,7 % en mars.

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