Plus de 108 M$ en projets accompagnés par le CEB en 2025

Le Conseil économique de Beauce a présenté, ce mardi 20 mai, le bilan de ses activités pour l’année 2025 lors de son assemblée annuelle tenue à L’Autel des 12 Cabochons. L’organisme affirme avoir accompagné 180 dossiers d’entreprises représentant plus de 108 millions de dollars en projets d’investissement dans la région.

Cette année marquait également le 50e anniversaire du CEB, célébré sous le thème « Bâtir une région ».

« En 2025, le CEB a poursuivi sa mission avec la même volonté de mobiliser, connecter et accompagner les entreprises de la région. L’équipe a travaillé sur 180 dossiers d’entreprises, générant plus de 108 M$ en investissements, tout en multipliant les initiatives favorisant l’innovation, le maillage et le développement des compétences entrepreneuriales », a expliqué Peggy Duquet, présidente du CEB.

Selon les données dévoilées, les interventions de l’organisation ont porté notamment sur le financement, l’accompagnement technologique, les projets de relève entrepreneuriale et le développement d’entreprises.

Treize projets ont aussi bénéficié directement des programmes financiers du CEB, générant plus de 8,6 millions de dollars en investissements.

Le CEB indique également avoir effectué 137 visites d’entreprises sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan au cours de l’année.

« L’année 2025 aura démontré toute l’importance du maillage et de l’intelligence collective pour soutenir la compétitivité de nos entreprises. Nos actions ont été guidées par une volonté claire de créer des liens durables entre les entrepreneurs, les partenaires et les expertises afin de générer des retombées concrètes pour la région », a souligné la directrice générale du CEB, Hélène Latulippe.

Parmi les initiatives mises de l’avant durant l’année, l’organisme mentionne une mission économique en Allemagne avec 12 entreprises de la région dans le cadre de la foire industrielle HANNOVER MESSE, une première cohorte de formation en intelligence artificielle réalisée avec Moov AI, ainsi que des séjours entrepreneuriaux à l’École d’Entrepreneurship de Beauce.

Le CEB a aussi confirmé avoir contribué financièrement à plusieurs projets régionaux, notamment avec une aide de 25 000 $ destinée à l’organisation des Jeux du Québec 2027 à Saint-Georges. Des investissements ont également été réalisés dans le Fonds culturel de la MRC de Beauce-Sartigan et le Fonds Nouveaux Attraits Touristiques.

L’assemblée annuelle a aussi permis d’annoncer des changements au sein du conseil d’administration. Patrick Busque, du Centre universitaire des Appalaches, et Éric Champagne, de Soluroc, se joignent au CA. Peggy Duquet, de Métal Duquet et Atelier du Chef, demeure présidente du conseil d’administration, tandis que Jonathan Maheux, de BVA, conserve le poste de vice-président.

Le rapport annuel complet et les états financiers doivent être rendus disponibles prochainement sur le site Internet du CEB.