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Certification des véhicules

Les concessionnaires canadiens de camions incapables d'acheter de nouveaux modèles

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21 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Les concessionnaires canadiens de camions lourds affirment qu'ils ne pourront importer aucun nouveau modèle l'année prochaine, à moins qu'Ottawa n'agisse rapidement pour régler un problème administratif.

Ils préviennent que le Canada pourrait être confronté à d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement si aucune solution n'est trouvée.

Selon les concessionnaires, le problème découle de changements apportés aux États-Unis concernant la manière dont les camions sont certifiés pour les normes d'émissions.

Ces certifications sont désormais délivrées par l'administration de la sûreté des transports routiers (NHTSA), mais le gouvernement canadien ne reconnaît que les certifications d'émissions délivrées par l'Agence de protection de l'environnement (EPA), qui était auparavant chargée de cette mission.

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi sur la colline du Parlement, les concessionnaires ont déclaré que les constructeurs faisaient part de ce problème au gouvernement fédéral depuis un an, sans grand progrès.

Ils ont noté que les entreprises canadiennes ne pouvaient pas participer à un processus concurrentiel pour précommander de nouveaux camions tant que ce problème n'était pas résolu.

La Presse Canadienne

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