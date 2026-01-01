Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Chaudière-Appalaches

Une année record pour les Arrêts Gourmands

durée 10h00
16 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est une année record pour la nouvelle saison des Arrêts Gourmands de Chaudière-Appalaches, avec quelque 170 membres qui ont adhéré à l'initiative.

L'annonce du programme estival s'est tenu la semaine dernière au Saindoux Restaurant BBQ, de Sainte-Marie, le premier restaurant de la région à réussir à se tailler une place dans le Guide Michelin avec un Bib gourmand.

De plus, 35 nouvelles entreprises se sont ajoutées au plus grand plaisir des locavores, ont signalé les porte-parole de l'organisme. Les nouvelles places comprendront des épiceries fines, tables gastronomiques, restaurant dessert, vignobles, élevage de bœuf  highland, sanglier, mouton, verger d’argousier, cidrerie, et encore plus.

« Les entreprises sont de plus en plus nombreuses chaque année à se joindre au réseau, ce qui ne  prouve qu’une chose : la Chaudière-Appalaches est une région particulièrement gourmande, qui  possède un savoir-faire agroalimentaire qui vaut le détour et le réseau des Arrêts Gourmands est la référence pour les découvrir », a fait Andréa Pelletier, directrice des communications pour les Arrêts Gourmands et la Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches. 

Les sites du réseau seront bien identifiés avec des pancartes jaunes. «Sur la route, pas besoin de se casser la tête: lorsque vous apercevez les pancartes des Arrêts Gourmands, vous êtes garanti d’être au bon endroit pour y  trouver des produits frais, de notre région, cultivés et transformés par des producteurs d’ici », de préciser Mme Pelletier. 

À l’été 2025, une étude a été réalisée chez les membres des Arrêts Gourmands. Parmi les résultats,  on a confirmé que 93% des visiteurs connaissent déjà très bien le réseau et 76% des répondants reconnaissent la pancarte routière des entreprises membres. Bien que le réseau soit déjà bien connu, des campagnes de promotion seront mises en place tout au long de la saison  estivale.

Souper champêtre

Le 22 août prochain, dans un magnifique vignoble de la région, quatre chefs uniront leurs forces en  cuisinant exclusivement des produits de la Chaudière-Appalaches à travers un menu 4 services  inspirés des récoltes de saison.

Les détails de l'événement et la vente des billets seront communiqués à compter du 29 juin prochain sur les réseaux sociaux des Arrêts Gourmands de la Chaudière-Appalaches et de la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Prix de reconnaissance pour le président de l'entreprise Mirage

Publié le 14 juin 2026

Prix de reconnaissance pour le président de l'entreprise Mirage

Le président de l'entreprise Mirage, Jean-Pierre Thabet, vient d'être reconnu comme un leader figurant parmi les 20 personnes les plus influentes de l'industrie de plancher de bois franc. La distinction People Making a Difference lui a été décernée par le magazine Floor Covering New. Cette reconnaissance du dirigeant, qui a pris en octobre ...

LIRE LA SUITE
Plus de 150 golfeurs à la 34e Classique de Beauce-Centre Économique 

Publié le 13 juin 2026

Plus de 150 golfeurs à la 34e Classique de Beauce-Centre Économique 

La 34e Classique de golf de Beauce-Centre Économique s’est tenue ce jeudi 11 juin, au Club de golf de Beauceville, réunissant 152 golfeurs et gens d’affaires pour une journée bien à l’image du milieu: efficace, chaleureuse et savoureuse.  Année après année, la Classique demeure un rendez-vous attendu pour les entrepreneurs,  dirigeants, ...

LIRE LA SUITE
La Banque du Canada maintient à nouveau son taux directeur à 2¼ %

Publié le 10 juin 2026

La Banque du Canada maintient à nouveau son taux directeur à 2¼ %

Pour une cinquième fois d'affilée, la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,25 %. De même, le taux officiel d’escompte demeure à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %. Les responsables de l'établissement expliquent cette décision par le fait que la hausse des prix de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge