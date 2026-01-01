Une année record pour les Arrêts Gourmands

C'est une année record pour la nouvelle saison des Arrêts Gourmands de Chaudière-Appalaches, avec quelque 170 membres qui ont adhéré à l'initiative.

L'annonce du programme estival s'est tenu la semaine dernière au Saindoux Restaurant BBQ, de Sainte-Marie, le premier restaurant de la région à réussir à se tailler une place dans le Guide Michelin avec un Bib gourmand.

De plus, 35 nouvelles entreprises se sont ajoutées au plus grand plaisir des locavores, ont signalé les porte-parole de l'organisme. Les nouvelles places comprendront des épiceries fines, tables gastronomiques, restaurant dessert, vignobles, élevage de bœuf highland, sanglier, mouton, verger d’argousier, cidrerie, et encore plus.

« Les entreprises sont de plus en plus nombreuses chaque année à se joindre au réseau, ce qui ne prouve qu’une chose : la Chaudière-Appalaches est une région particulièrement gourmande, qui possède un savoir-faire agroalimentaire qui vaut le détour et le réseau des Arrêts Gourmands est la référence pour les découvrir », a fait Andréa Pelletier, directrice des communications pour les Arrêts Gourmands et la Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches.

Les sites du réseau seront bien identifiés avec des pancartes jaunes. «Sur la route, pas besoin de se casser la tête: lorsque vous apercevez les pancartes des Arrêts Gourmands, vous êtes garanti d’être au bon endroit pour y trouver des produits frais, de notre région, cultivés et transformés par des producteurs d’ici », de préciser Mme Pelletier.

À l’été 2025, une étude a été réalisée chez les membres des Arrêts Gourmands. Parmi les résultats, on a confirmé que 93% des visiteurs connaissent déjà très bien le réseau et 76% des répondants reconnaissent la pancarte routière des entreprises membres. Bien que le réseau soit déjà bien connu, des campagnes de promotion seront mises en place tout au long de la saison estivale.

Souper champêtre

Le 22 août prochain, dans un magnifique vignoble de la région, quatre chefs uniront leurs forces en cuisinant exclusivement des produits de la Chaudière-Appalaches à travers un menu 4 services inspirés des récoltes de saison.

Les détails de l'événement et la vente des billets seront communiqués à compter du 29 juin prochain sur les réseaux sociaux des Arrêts Gourmands de la Chaudière-Appalaches et de la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches.