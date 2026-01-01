Meggan Leblond se joint à Destination Beauce 

L'organisme Destination Beauce vient d'annoncer la nomination de Meggan Leblond au poste d'agente de développement touristique.

Diplômée en Techniques de tourisme du Collège Mérici, la native de Saint-Bernard connaît déjà bien l'organisation, où elle a occupé les fonctions d'agente d'accueil touristique, lors des deux dernières années.

Son parcours s'est également distingué à l'échelle provinciale. Lauréate du Prix Coup de cœur de l'AQFORTH, finaliste au Prix Coup de cœur de la Fondation de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec en 2026 et récipiendaire de la Médaille de la lieutenante-gouverneure du Québec – catégorie Jeunesse, Mme Leblond s'est rapidement démarquée par son engagement envers l'industrie touristique

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Leblond agira comme personne-ressource auprès des entreprises et des partenaires touristiques de la région. Elle les accompagnera dans leurs projets de développement, coordonnera différents dossiers stratégiques et contribuera à la mise en œuvre d'initiatives favorisant le rayonnement, l'innovation et la croissance de l'industrie touristique beauceronne.

« Accueillir Meggan au sein de notre équipe représente une grande fierté. Nous avons eu le privilège de la voir évoluer au fil de ses études et de constater son immense potentiel. Son arrivée confirme notre volonté d'investir dans une relève passionnée et de contribuer au développement de talents d'ici », a souligné Marie Émilie Slater Grenon, directrice générale de Destination Beauce.