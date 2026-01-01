L’Aile jeunesse de la CCISG finaliste aux Grands Prix de la relève d'affaires

L’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges (CCISG) figure parmi les finalistes des Grands Prix de la relève d’affaires du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.

L’organisation beauceronne est nommée dans la catégorie « Jeune chambre de commerce ou Aile jeunesse régionale de l’année ». Le gala aura lieu le 11 septembre à l’Hôtel Bonaventure de Montréal.

L’Aile jeunesse de la CCISG est finaliste aux côtés du Comité Relève en affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda et du Volet Jeunes Professionnels, d'une autre organisation de la région, à savoir la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB).

Cette nomination survient alors que l’Aile jeunesse célèbre son 10e anniversaire. Fondée en 2016, l’organisation rassemble des jeunes professionnels, entrepreneurs, travailleurs autonomes et gestionnaires de la Beauce par l’entremise d’activités de réseautage, de formation et de développement professionnel.

« Cette nomination représente une immense fierté pour notre comité. Elle est le reflet du travail accompli par tous les bénévoles qui se sont impliqués au cours des dix dernières années. Plus qu'une reconnaissance pour notre organisation, c'est toute la relève entrepreneuriale et professionnelle de la Beauce qui est mise en valeur aujourd'hui », a souligné Mathieu Cloutier, président de l’Aile jeunesse de la CCISG.

Au cours de la dernière année, l’organisation a entrepris un repositionnement stratégique afin de mieux répondre aux réalités et aux besoins de la relève entrepreneuriale.

Cette démarche, coordonnée par Sarah Lachance, graphiste et coordonnatrice de l’Aile jeunesse à la CCISG, s’est notamment traduite par une modernisation de l’identité visuelle et une vision renouvelée.

L’Aile jeunesse a aussi organisé cinq événements rassembleurs dans la dernière année, dont une première Classique de golf, un Vin et Fromages gastronomique, un Cocktail festif, un 5 à 7 Éveil à l’entrepreneuriat et un Challenge Dek Hockey ayant réuni 20 équipes.

« L'Aile jeunesse, ce n'est pas seulement des événements, c'est une communauté. Chaque activité est une occasion de rencontrer des gens qui partagent les mêmes ambitions, de créer des liens durables et de faire grandir leurs projets », a conclu Sarah Lachance.