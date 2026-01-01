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Selon Statistique Canada

La baisse des prix de l’essence fait ralentir l’inflation à 2,8% en juin

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20 juillet 2026
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Par La Presse Canadienne

L'inflation est repassée sous la barre des 3 % en juin au pays, selon Statistique Canada, alors que les automobilistes ont dépensé moins pour faire le plein d'essence.

À l'échelle nationale, l'inflation a ralenti pour s'établir à 2,8 % en juin, comparativement à 3,2 % en mai. Au Québec, elle s'est établie à 3,2 % en juin, en baisse par rapport à 3,6 % en mai.

L'inflation avait bondi au printemps en raison de la hausse des prix du pétrole liée à la guerre au Moyen-Orient, mais ces coûts ont chuté de 10 % en juin grâce aux progrès des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran.

Selon Statistique Canada, l’inflation est restée inchangée entre mai et juin si l’on exclut les prix de l’essence.

Les prix à l’épicerie, quant à eux, ont augmenté de 3,9 % le mois dernier, de sorte que la croissance des prix dans les épiceries a dépassé l'inflation globale pour un 17e mois consécutif.

La hausse a néanmoins été moins importante que celle observée en mai, soit 4,3 %.

La croissance des prix de l'hébergement des voyageurs s'est accélérée d'une année à l'autre en juin, notamment en raison de la présentation de matchs de la Coupe du monde de la FIFA à Toronto et Vancouver.

En effet, les coûts d’hébergement des voyageurs en Ontario et en Colombie-Britannique ont augmenté d’environ 20 % en juin.

La Presse Canadienne

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