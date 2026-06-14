Jean-Pierre Thabet parmi les leaders les plus influents de l'industrie
Prix de reconnaissance pour le président de l'entreprise Mirage
Le président de l'entreprise Mirage, Jean-Pierre Thabet, vient d'être reconnu comme un leader figurant parmi les 20 personnes les plus influentes de l'industrie de plancher de bois franc.
La distinction People Making a Difference lui a été décernée par le magazine Floor Covering New.
Cette reconnaissance du dirigeant, qui a pris en octobre dernier la relève du manufacturier fondé par son père, «témoigne de sa contribution à façonner la croissance de Mirage tout en préservant l’héritage, l’expertise et l’excellence qui font sa réputation», comme le souligne le magazine. «Son approche met de l’avant la collaboration, l’innovation, le soutien à la clientèle et une croissance durable, tout en favorisant des relations solides et durables avec les employés, les partenaires et les clients.»
Pour sa part, le vice-président des ressources humaines chez Mirage, Nicolas Jean, a signalé que «Jean-Pierre dirige avec authenticité, passion, une profonde compréhension de l’industrie et une forte volonté d’innover.»
Démarré à Saint-Georges en 1983, le fabricant compte aujourd'hui près de 750 employés, répartis dans cinq usines, avec plus de 1 200 détaillants à travers l’Amérique du Nord.
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