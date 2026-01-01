Une enveloppe d'un million $ disponible au Fonds régions et ruralité

La Table régionale des élus municipaux de la Chaudière Appalaches (TREMCA), mandatée à titre de comité régional de sélection de projets dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR), lance un nouvel appel de projets afin de soutenir des initiatives à portée régionale.

Une enveloppe d'un million de $ est mise à la disposition des promoteurs pour la réalisation de projets structurants contribuant au développement et au rayonnement de la région.

Les projets soumis devront s’inscrire dans la priorité régionale de «favoriser des milieux de vie inclusifs, attractifs et dynamiques où les membres de la communauté peuvent s’épanouir en maintenant et développant des services de proximité et en créant des environnements favorables à la santé.»

Les projets financés devront démontrer des retombées significatives pour la région de la Chaudière-Appalaches et favoriser la concertation entre les acteurs du milieu. Conformément aux exigences du programme, ils devront avoir un impact sur un minimum de quatre MRC ou s’inscrire dans une démarche concertée à l’échelle régionale.

« Cet appel de projets est une occasion concrète d’agir sur la qualité de vie de nos citoyens. En soutenant des initiatives structurantes, la TREMCA souhaite contribuer activement à des milieux de vie inclusifs, attractifs et dynamiques partout en Chaudière-Appalaches. Nous invitons donc les organisations à proposer des projets ambitieux et rassembleurs », a souligné Daniel Turcotte, président de l'organisme

Les promoteurs sont invités à consulter les modalités du programme ainsi que le guide du promoteur et, à déposer leur demande au plus tard le 27 août 2026 sur le site Québec.ca.