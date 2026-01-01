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Caisses Desjardins

Quelque 50 000 $ en bourses remises à la Soirée Distinction Jeunesse

durée 12h00
17 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Pas moins de 47 bourses, totalisant 50 000 $, ont été tirées au hasard parmi les jeunes officiellement inscrits, et éligibles selon la réglementation, dans le cadre de la Soirée Distinction Jeunesse, organisée par les  Caisses Desjardins de La Nouvelle-Beauce et de Beauce-Centre.

L'événement, tenu hier soir, a réuni plus de 500 étudiants et leurs parents au Centre Caztel de Sainte-Maire-de-Beauce.

Ces bourses veulent témoigner de l’engagement concret de l'institution fiancière envers la persévérance scolaire et la réussite éducative.

Au cœur de cette soirée, on retrouvait aussi une immersion interactive dans l’univers des expertises de Desjardins — Desjardins Entreprises, Disnat, Stratégies financières Desjardins, Prévention sécurité et fraude, Solutions numériques et le Carrefour jeunesse emploi — par laquelle les jeunes ont pu découvrir les services financiers de manière concrète, ludique et adaptée à leur réalité.

« Cette soirée illustre concrètement notre volonté d’accompagner les jeunes dans le développement de leurs compétences financières, tout en leur offrant une expérience positive et stimulante. C’est en rendant l’apprentissage accessible et engageant que nous contribuons à bâtir leur confiance en l’avenir », a affirmé Lynn Francoeur, directeur général de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce.

Pour Jean-Sébastien Fournier, directeur général de la Caisse de Beauce-Centre « c’est en créant des occasions comme celle-ci que nous donnons aux jeunes les moyens de mieux comprendre, décider et rêver plus grand. Soutenir leur parcours, c’est investir concrètement dans notre communauté de demain. »

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