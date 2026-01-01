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L'objectif grandement dépassé

Avantis Coopérative remet 140 000 $ par son 5e Coopère-Don

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18 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

L'entreprise Avantis Coopérative vient d'annoncer que la cinquième édition de sa campagne philanthropique Coopère-Don a permis d'amasser  140 000 $ au profit des travailleurs de rang, des établissements de santé et des maisons de la famille des régions où elle est présente.

Ce résultat dépasse l'objectif de 100 000 $ que s'était fixé la coopérative pour cette édition anniversaire.  

Parmi les sommes recueillies, 35 000 $ seront versés à Au cœur des familles agricoles  (ACFA) afin de soutenir le service des travailleurs de rang offert aux producteurs agricoles et à leur famille. Comme annoncé au lancement de la campagne, Avantis apportera également un soutien significatif à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis dans le cadre de  sa campagne majeure de financement. Le reste des sommes recueillies sera remis aux établissements de santé et aux maisons de la famille du territoire.  

Fidèle à son modèle coopératif, Avantis a mis à contribution l'ensemble de ses secteurs  d'activités dans le cadre de cette campagne. Cette mobilisation a été bonifiée cette année par la mise sur pied d'un cabinet de campagne, la tenue d'un encan en ligne et de 12 activités 5 à 7 des entrepreneurs à travers le territoire, contribuant au  succès de cette cinquième édition.  

« Derrière chaque entreprise agricole se trouve une famille qui traverse parfois des  périodes plus difficiles. Les travailleurs de rang sont souvent une ressource précieuse  pour ces producteurs qui portent beaucoup sur leurs épaules. Comme producteur agricole  et président d'Avantis, je suis particulièrement touché de voir notre coopérative contribuer  concrètement à ce service essentiel, tout en soutenant plusieurs organismes qui font une  différence chaque jour dans nos communautés », a déclaré Frédéric Martineau, président  d'Avantis Coopérative.  

Pour Michel Delisle, chef de la direction, cette cinquième édition marque une étape importante dans l'histoire de la campagne. « Depuis son lancement,  Coopère-Don ne cesse de prendre de l'ampleur. Le résultat obtenu cette année témoigne  de la mobilisation exceptionnelle de nos coéquipiers, de nos partenaires, de nos  fournisseurs, de nos entrepreneurs et de notre clientèle. Ensemble, nous démontrons une  fois de plus la force du modèle coopératif lorsqu'il est mis au service des communautés.  », a souligné M. Delisle. 

Le montant total amassé a été dévoilé en primeur lors du 5 à 7 des entrepreneurs tenu à  Sainte-Marie, alors que onze autres activités se déroulaient simultanément dans différentes places d'affaires BMR d'Avantis Coopérative.  

Au cours des prochaines semaines, la coopérative procédera à la remise des dons aux  organismes bénéficiaires de son territoire.

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