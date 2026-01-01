Avantis Coopérative remet 140 000 $ par son 5e Coopère-Don

L'entreprise Avantis Coopérative vient d'annoncer que la cinquième édition de sa campagne philanthropique Coopère-Don a permis d'amasser 140 000 $ au profit des travailleurs de rang, des établissements de santé et des maisons de la famille des régions où elle est présente.

Ce résultat dépasse l'objectif de 100 000 $ que s'était fixé la coopérative pour cette édition anniversaire.

Parmi les sommes recueillies, 35 000 $ seront versés à Au cœur des familles agricoles (ACFA) afin de soutenir le service des travailleurs de rang offert aux producteurs agricoles et à leur famille. Comme annoncé au lancement de la campagne, Avantis apportera également un soutien significatif à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis dans le cadre de sa campagne majeure de financement. Le reste des sommes recueillies sera remis aux établissements de santé et aux maisons de la famille du territoire.

Fidèle à son modèle coopératif, Avantis a mis à contribution l'ensemble de ses secteurs d'activités dans le cadre de cette campagne. Cette mobilisation a été bonifiée cette année par la mise sur pied d'un cabinet de campagne, la tenue d'un encan en ligne et de 12 activités 5 à 7 des entrepreneurs à travers le territoire, contribuant au succès de cette cinquième édition.

« Derrière chaque entreprise agricole se trouve une famille qui traverse parfois des périodes plus difficiles. Les travailleurs de rang sont souvent une ressource précieuse pour ces producteurs qui portent beaucoup sur leurs épaules. Comme producteur agricole et président d'Avantis, je suis particulièrement touché de voir notre coopérative contribuer concrètement à ce service essentiel, tout en soutenant plusieurs organismes qui font une différence chaque jour dans nos communautés », a déclaré Frédéric Martineau, président d'Avantis Coopérative.

Pour Michel Delisle, chef de la direction, cette cinquième édition marque une étape importante dans l'histoire de la campagne. « Depuis son lancement, Coopère-Don ne cesse de prendre de l'ampleur. Le résultat obtenu cette année témoigne de la mobilisation exceptionnelle de nos coéquipiers, de nos partenaires, de nos fournisseurs, de nos entrepreneurs et de notre clientèle. Ensemble, nous démontrons une fois de plus la force du modèle coopératif lorsqu'il est mis au service des communautés. », a souligné M. Delisle.

Le montant total amassé a été dévoilé en primeur lors du 5 à 7 des entrepreneurs tenu à Sainte-Marie, alors que onze autres activités se déroulaient simultanément dans différentes places d'affaires BMR d'Avantis Coopérative.

Au cours des prochaines semaines, la coopérative procédera à la remise des dons aux organismes bénéficiaires de son territoire.