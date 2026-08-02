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Par Marie-Ève Marquis

Saint-Georges: la boutique Break Manga a ouvert ses portes

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Après plus d’une année en ligne, Marie-Ève Marquis a finalement ouvert une boutique physique pour son entreprise Break Manga.

Dans son commerce situé au 13 535, 2e avenue à Saint-Georges, Marie-Ève propose des livres mangas usagés, quelques ouvrages neufs ainsi qu’une section dédiée à l’artisanat qu’elle voudrait développer.

Au fond de son magasin, on retrouve une petite salle ouverte à tous pour échanger sur différentes passions, faire des casse-têtes ou encore travailler sur des cosplays. À l’avenir, des bibliothèques de lecture sur place devraient également être installées. 

Son but est d’offrir un espace d’échange entre passionnés et de mettre en avant l’économie circulaire ainsi que l'artisanat local. « Parfois il y a des personnes qui sont moins intéressées par l'usager à cause de l’état des livres ou autres, mais il faut prendre en compte qu’on peut aussi retrouver de vieilles séries qui ne sont plus éditées depuis longtemps », a mentionné la propriétaire en entrevue avec EnBeauce.com. 

Apprenez-en plus sur la boutique de Break Manga, dans l’entrevue vidéo ci-dessus. Une vidéo spéciale est disponible à la fin… 

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