Par Marie-Ève Marquis
Saint-Georges: la boutique Break Manga a ouvert ses portes
Après plus d’une année en ligne, Marie-Ève Marquis a finalement ouvert une boutique physique pour son entreprise Break Manga.
Dans son commerce situé au 13 535, 2e avenue à Saint-Georges, Marie-Ève propose des livres mangas usagés, quelques ouvrages neufs ainsi qu’une section dédiée à l’artisanat qu’elle voudrait développer.
Au fond de son magasin, on retrouve une petite salle ouverte à tous pour échanger sur différentes passions, faire des casse-têtes ou encore travailler sur des cosplays. À l’avenir, des bibliothèques de lecture sur place devraient également être installées.
Son but est d’offrir un espace d’échange entre passionnés et de mettre en avant l’économie circulaire ainsi que l'artisanat local. « Parfois il y a des personnes qui sont moins intéressées par l'usager à cause de l’état des livres ou autres, mais il faut prendre en compte qu’on peut aussi retrouver de vieilles séries qui ne sont plus éditées depuis longtemps », a mentionné la propriétaire en entrevue avec EnBeauce.com.
Apprenez-en plus sur la boutique de Break Manga, dans l’entrevue vidéo ci-dessus. Une vidéo spéciale est disponible à la fin…
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