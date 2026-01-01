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Alimentation

Le producteur duBreton introduit son emballage «sans clonage ni modification génétique»

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28 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

L'entreprise duBreton est devenue le premier producteur de porc au Canada à afficher  volontairement la mention Vérifié sans clonage ni modification génétique directement sur  les emballages destinés aux consommateurs.

Les nouveaux paquetages arrivent actuellement sur les tablettes de détaillants participants partout au pays, ont fait savoir les dirigeants de la compagnie de Saint-Bernard-de-Beauce.

Cette mise à jour des emballages fait suite à l’annonce de duBreton, plus tôt cette année  concernant le recours au clonage et aux technologies de modification génétique en production  animale, ainsi qu’aux récents développements réglementaires au Canada, notamment  l’approbation de la commercialisation du porc issu de la modification génétique sans exigences  d’étiquetage obligatoire. 

« Les consommateurs veulent savoir comment les aliments qu’ils consomment sont produits,  a déclaré Vincent Breton, président de l'entreprise, par voie de communiqué de presse. Nous n’utilisons ni le clonage ni les technologies de modification génétique, et nous croyons que les consommateurs ont droit à  une transparence qui leur permet de prendre des décisions éclairées. » 

La mention s’inscrit dans la mission de longue date de duBreton, qui vise à promouvoir un système alimentaire fondé sur la santé humaine, le bien-être animal, la durabilité et le libre choix des consommateurs, a conclu le grand patron.

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