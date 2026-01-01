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Près de 500 000$ amassés

Des entrepreneurs de la région se mobilisent pour recruter des familles d'accueil

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26 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La cohorte C28 de l'École d'Entrepreneurship de Beauce, à Saint-Georges, a amassé la somme de 472 552 $ pour aider la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) à recruter des familles d'accueil au Québec.

Au Québec, de plus en plus d'enfants traversent des situations difficiles, portant des traumatismes dont ils devraient être épargnés. Ce qu'ils ont en commun, c'est un besoin fondamental de trouver un environnement sain et aimant pour reprendre pied et retrouver confiance dans la vie.

C'est cette réalité qui a poussé Jean-René Drouin, entrepreneur et propriétaire de Structures de Beauce (Groupe Camnor), à mobiliser sa cohorte dans une cause au service de la jeunesse québécoise.

Avec ses collègues de la C28 de l'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB), il a orchestré une levée de fonds qui a permis d'amasser 472 552 $, destinés à soutenir une campagne provinciale de recrutement de familles d'accueil pour la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

« L'entrepreneurship, c'est aussi savoir voir où on peut avoir un impact réel », a déclaré M. Drouin. « On avait les outils, on avait le réseau. Il ne manquait que la volonté de s'en servir pour quelque chose qui compte vraiment. »

La pénurie de familles d'accueil est un enjeu bien réel au Québec puisque des milliers d'enfants sont pris en charge par la DPJ chaque année, et le recrutement de nouveaux foyers demeure un défi persistant pour le réseau. La campagne appuyée par cette levée de fonds vise donc à rejoindre des Québécois et Québécoises susceptibles d'ouvrir leur porte — et à les convaincre de franchir le pas.

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