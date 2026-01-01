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Le Beauceron Joshua Roy échangé au Mammoth de l’Utah

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29 juin 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le hockeyeur professionnel, Joshua Roy, natif de Saint-Georges, poursuivra sa carrière avec le Mammoth de l’Utah.

L’organisation a annoncé, par voie de communiqué de presse, ce lundi 29 juillet, avoir acquis le joueur beauceron des Canadiens de Montréal en retour du défenseur Maksymilian Szuber.

Âgé de 22 ans, Roy a disputé trois matchs dans la LNH avec le Canadien au cours de la saison 2025-2026. Au total, il a récolté six buts et cinq aides pour 11 points en 38 matchs de saison régulière avec Montréal au cours des trois dernières saisons.

L’attaquant a toutefois passé la majeure partie de la dernière campagne avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey. Il y a inscrit 23 buts et 22 aides pour 45 points en 57 rencontres, terminant au quatrième rang des pointeurs de l’équipe.

En carrière dans la LAH, Joshua Roy totalise 56 buts et 56 aides pour 112 points en 145 matchs de saison régulière. Il a aussi ajouté 12 points en 19 matchs des séries éliminatoires de la Coupe Calder.

Avant son passage chez les professionnels, Roy s’était illustré dans la LHJMQ avec les Sea Dogs de Saint John et le Phoenix de Sherbrooke. En 216 matchs dans le circuit junior québécois, il a cumulé 297 points, dont 135 buts.

Le Beauceron a également connu du succès sur la scène internationale, remportant deux médailles d’or consécutives avec Équipe Canada au Championnat mondial junior, en 2022 et 2023.

Sélectionné par Montréal en cinquième ronde, au 150e rang au total, lors du repêchage 2021 de la LNH, Joshua Roy tentera maintenant de se tailler une place au sein de l’organisation du Mammoth de l’Utah.

 

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