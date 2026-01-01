Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Usines de Saint-Georges et de Saint-Victor

Quelques 30 nouveaux emplois créés chez Duvaltex

durée 12h00
30 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Après avoir opéré une importante restructuration financière en 2024 qui a évité la faillite de l'entreprise, le fabricant de textiles Duvaltex est sur une bonne lancée puisqu'il vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, la création de 30 nouveaux postes à ses usines de Saint-Georges et Saint-Victor. 

Le manufacturier beauceron profite d’une demande en hausse des textiles commerciaux, générée par le retour au bureau d'employés, observé partout en Amérique du Nord et à travers la planète, pour renforcer ses équipes dans la région.

« Les habitudes de travail évoluent et les entreprises réaménagent leurs espaces de travail, les hôtels rénovent, les institutions modernisent leurs installations », observent les administrateurs de la compagnie. Duvaltex, dont les produits se retrouvent dans ces projets partout dans le monde, bénéficie directement de cette tendance, ainsi que d'une croissance très forte dans le domaine des solutions acoustiques. 

Les 30 postes à combler — il s'agit d'une embauche parmi les plus importantes dans l'histoire de l’entreprise  — sont répartis entre les usines de Saint-Georges et Saint-Victor et couvrent un large éventail de fonctions: superviseurs de production, opérateurs, ainsi que des  professionnels en ressources humaines, en génie et en amélioration continue. Ces postes  s'inscrivent dans un contexte d'investissements importants en équipements, orientés vers  l'automatisation et la performance.

« Chez Duvaltex, innover c’est notre quotidien. De nouvelles solutions acoustiques, des textiles  de protection individuelle, des marchés à l’international. Notre engagement envers le  développement durable et l’innovation guide chacune de nos décisions », a déclaré Alain Duval,  président et chef de la direction de Duvaltex. « La croissance qu’on annonce aujourd’hui à Saint-Georges et Saint-Victor, c’est le résultat concret de cette façon de travailler. En fabriquant ici,  nous faisons rayonner le savoir-faire beauceron à l’échelle mondiale », a conclu l'homme d'affaires.

À lire également

Duvaltex est sorti de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers (2024)

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Revtech Systèmes souligne ses 10 ans à Sainte-Marie

Publié à 10h00

Revtech Systèmes souligne ses 10 ans à Sainte-Marie

Revtech Systèmes, entreprise établie à Sainte-Marie, a souligné son 10e anniversaire le vendredi 19 juin dernier. Pour marquer cette étape, l’entreprise a réuni ses employés, leurs familles ainsi que ses fondateurs dans le cadre d’une journée comprenant notamment un tournoi de golf, une présentation du bilan de la dernière année, un gala de ...

LIRE LA SUITE
Le producteur duBreton introduit son emballage «sans clonage ni modification génétique»

Publié le 28 juin 2026

Le producteur duBreton introduit son emballage «sans clonage ni modification génétique»

L'entreprise duBreton est devenue le premier producteur de porc au Canada à afficher  volontairement la mention Vérifié sans clonage ni modification génétique directement sur  les emballages destinés aux consommateurs. Les nouveaux paquetages arrivent actuellement sur les tablettes de détaillants participants partout au pays, ont fait savoir les ...

LIRE LA SUITE
Des entrepreneurs de la région se mobilisent pour recruter des familles d'accueil

Publié le 26 juin 2026

Des entrepreneurs de la région se mobilisent pour recruter des familles d'accueil

La cohorte C28 de l'École d'Entrepreneurship de Beauce, à Saint-Georges, a amassé la somme de 472 552 $ pour aider la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) à recruter des familles d'accueil au Québec. Au Québec, de plus en plus d'enfants traversent des situations difficiles, portant des traumatismes dont ils devraient être épargnés. Ce ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge