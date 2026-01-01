Quelques 30 nouveaux emplois créés chez Duvaltex

Après avoir opéré une importante restructuration financière en 2024 qui a évité la faillite de l'entreprise, le fabricant de textiles Duvaltex est sur une bonne lancée puisqu'il vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, la création de 30 nouveaux postes à ses usines de Saint-Georges et Saint-Victor.

Le manufacturier beauceron profite d’une demande en hausse des textiles commerciaux, générée par le retour au bureau d'employés, observé partout en Amérique du Nord et à travers la planète, pour renforcer ses équipes dans la région.

« Les habitudes de travail évoluent et les entreprises réaménagent leurs espaces de travail, les hôtels rénovent, les institutions modernisent leurs installations », observent les administrateurs de la compagnie. Duvaltex, dont les produits se retrouvent dans ces projets partout dans le monde, bénéficie directement de cette tendance, ainsi que d'une croissance très forte dans le domaine des solutions acoustiques.

Les 30 postes à combler — il s'agit d'une embauche parmi les plus importantes dans l'histoire de l’entreprise — sont répartis entre les usines de Saint-Georges et Saint-Victor et couvrent un large éventail de fonctions: superviseurs de production, opérateurs, ainsi que des professionnels en ressources humaines, en génie et en amélioration continue. Ces postes s'inscrivent dans un contexte d'investissements importants en équipements, orientés vers l'automatisation et la performance.

« Chez Duvaltex, innover c’est notre quotidien. De nouvelles solutions acoustiques, des textiles de protection individuelle, des marchés à l’international. Notre engagement envers le développement durable et l’innovation guide chacune de nos décisions », a déclaré Alain Duval, président et chef de la direction de Duvaltex. « La croissance qu’on annonce aujourd’hui à Saint-Georges et Saint-Victor, c’est le résultat concret de cette façon de travailler. En fabriquant ici, nous faisons rayonner le savoir-faire beauceron à l’échelle mondiale », a conclu l'homme d'affaires.