Nouvelle nuit d'aurores boréales sur la Beauce

Certains chanceux dans la région ont pu admirer, dans le nuit de vendredi à samedi, des aurores boréales.

En effet, plusieurs citoyens ont partagé à EnBeauce.com des clichés de leur nuit magique, alors que le ciel s'est mis à danser vers 22h, et ce, jusqu'au lever du soleil.



Les aurores boréales sont un phénomènes naturelles colorés dans le ciel nocturne. Elles sont causées par le choc entre les particules chargées du vent solaire (venant du Soleil) et les gaz de l'atmosphère terrestre, guidés par le champ magnétique de la Terre.

Voici des photos prises par Diane Tardif et Josée Goulet, lors de la nuit de ce vendredi à Courcelles et Saint-Évariste-de-Forsyth.