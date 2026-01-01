Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Retour en images

Nouvelle nuit d'aurores boréales sur la Beauce

durée 14h00
4 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Certains chanceux dans la région ont pu admirer, dans le nuit de vendredi à samedi, des aurores boréales. 

En effet, plusieurs citoyens ont partagé à EnBeauce.com des clichés de leur nuit magique, alors que le ciel s'est mis à danser vers 22h, et ce, jusqu'au lever du soleil. 

Les aurores boréales sont un phénomènes naturelles colorés dans le ciel nocturne. Elles sont causées par le choc entre les particules chargées du vent solaire (venant du Soleil) et les gaz de l'atmosphère terrestre, guidés par le champ magnétique de la Terre. 

Voici des photos prises par Diane Tardif et Josée Goulet, lors de la nuit de ce vendredi à Courcelles et Saint-Évariste-de-Forsyth. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Canadiens continuent de voyager en avion malgré la hausse des prix

Publié hier à 11h00

Les Canadiens continuent de voyager en avion malgré la hausse des prix

Les Canadiens continuent de prendre l'avion cet été, même si les prix des billets restent bien supérieurs à ceux de l'année dernière, et ce, malgré une récente baisse du coût du carburant. Fin juin, les tarifs aériens en classe économique sur les vols intérieurs restaient supérieurs de 11 % à ceux de l’année précédente, tandis que les tarifs ...

LIRE LA SUITE
Travail à la chaleur: la prévention est essentielle! 

Publié le 2 juillet 2026

Travail à la chaleur: la prévention est essentielle! 

Le travail à la chaleur présente des risques graves, voire mortels. Comme il est souvent impossible de l’éviter, la CNESST rappelle aux employeurs l’importance de planifier adéquatement les mesures de prévention, particulièrement lors des épisodes de chaleur.  Depuis 2016, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du ...

LIRE LA SUITE
Vingt récipiendaires au Gala reconnaissance de Saint-Côme–Linière

Publié le 2 juillet 2026

Vingt récipiendaires au Gala reconnaissance de Saint-Côme–Linière

Quelque 20 statuettes ont été distribuées dans le cadre du 2e Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce de Saint-Côme-Linière. L'événement biennal s'est déroulé le samedi 27 juin, devant plus de 200 personnes réunies à l'aréna de la municipalité, pour souligner le parcours d'entreprises établies, celles de la relève ainsi que l'engagement ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge