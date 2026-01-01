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Processus d'approvisionnement

«Achetez Canadien»: le gouvernement fédéral simplifiera les règles pour les PME

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6 juillet 2026
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Par La Presse Canadienne

Ottawa promet de simplifier les processus d'approvisionnement afin de permettre aux petites et moyennes entreprises d'obtenir plus facilement des contrats fédéraux dans le cadre de la politique Achetez canadien.

Le ministre de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, était à Toronto lundi pour annoncer des mesures visant à remédier aux processus d'approvisionnement complexes qui ont jusqu’à présent nui aux petites entreprises qui souhaitent avoir accès aux marchés fédéraux.

Le gouvernement indique qu’à partir de cet été, Services publics et Approvisionnement Canada repensera les contrats en tenant compte des petites entreprises, en veillant à ce que les exigences soient proportionnées au travail à effectuer.

Le ministère précise que d’ici la fin de l’année, il s’efforcera de rédiger davantage d’appels d’offres en langage clair pour les candidats et de trouver d’autres moyens d’alléger la charge administrative pesant sur les fournisseurs potentiels.

Le mois dernier, le gouvernement fédéral a abaissé le seuil de sa politique «Achetez canadien» à une valeur minimale de contrat de 5 millions $, contre 25 millions $ auparavant, élargissant ainsi le nombre d’appels d’offres fédéraux devant donner la priorité aux entreprises et aux matériaux nationaux.

Ottawa prévoit également débloquer 79,9 millions $ au cours des cinq prochaines années par l'intermédiaire du programme «Solutions innovatrices Canada» afin d’aider les entrepreneurs à tester et à valider leurs technologies, le gouvernement fédéral jouant le rôle de premier client.

La Presse Canadienne

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