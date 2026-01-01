Un nouveau commerce de proximité à Sainte-Rose-de-Watford

Un nouveau dépanneur intelligent libre-service a ouvert ses portes à Sainte-Rose-de-Watford depuis ce mercredi 1er juillet.

Le projet du « P’tit marché du village » a reçu un appui financier de 69 000 $ du gouvernement du Québec, dans le cadre du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité. La MRC des Etchemins a également soutenu la démarche.

Le commerce sera accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, afin d’offrir à la population un accès continu à différents produits essentiels.

Il sera possible d'y retrouver des aliments de base, des produits essentiels, des mets préparés ainsi qu’un espace bistro avec micro-ondes, café et pâtisseries.

Le dépanneur s’installera dans le bâtiment de l’ancienne épicerie. La superficie des lieux sera divisée afin de permettre aussi l’aménagement d’un deuxième logement, ce qui doit contribuer à générer des revenus stables et à soutenir la viabilité du projet.

Avec cette initiative, la MRC des Etchemins souhaite contribuer au maintien de services de proximité dans la municipalité et répondre aux besoins locaux de la communauté.