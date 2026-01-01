Efficacité énergétique: un meilleur accès aux thermopompes

Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec ont annoncé des investissements de plus de 243 M$ qui permettront, notamment, l'ajout d'un volet au programme LogisVert pour la réalisation de travaux de rénovation écoénergétiques entièrement gratuits et dans un parcours clé en main pour 20 000 ménages québécois à revenu modeste.

Ces travaux comprendront l'installation de thermopompes, puis l'installation de portes et fenêtres et de thermostats intelligents à partir de 2027.

Cette initiative vise à améliorer l'efficacité énergétique des habitations, à réduire la facture d'électricité des ménages et à soutenir la transition énergétique du Québec.

En 2026, les travaux proposés consistent en l’installation d’une thermopompe murale certifiée Energy Star.

Les consommateurs admissibles à cette aide financière doivent répondre à des critères , notamment:

— Être propriétaire ou locataire (auquel cas, le propriétaire doit autoriser les travaux) ;

— Recevoir une facture d’Hydro-Québec à leur nom ;

— Remplir le formulaire d’inscription à Éconologis.

Ce dernier programme établis les seuils prévus d'adminisibilité, soit le nombre de personnes dans le ménage vs le revenu maximal:

1 — 59 076 $; 2 — 83 541 $; 3 —102 318 $; 4 —118 148 $; 5 —132 094 $; 6 — 144 705 $.

Aussi, la thermopompe doit être installée dans la résidence principale de la personne qui achemine la demande. De même, l'habitation doit être chauffée seulement à l’aide de plinthes électriques et ne doit pas être déjà équipée déjà d’une thermopompe.

Pour plus d'informations sur l'aide financière pour l'achat de thermopompes pour les ménages à revenu modeste, cilquez ici.

Pour plus d'informations sur l'aide financière pour l'achat de thermopompes pour les propriétaires d'immeubles à logements multiples, cliquez ici.