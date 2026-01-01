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Fonds Nouveaux Attraits Touristiques

Deux projets touristiques soutenus en Beauce-Sartigan

durée 14h00
7 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Conseil économique de Beauce a dévoilé, ce mardi 7 juillet, les deux projets retenus dans le cadre de la 9e édition du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques. Une aide financière de 25 000 $ est accordée à La terre du 9, de Saint-Honoré-de-Shenley, ainsi qu’aux 12 Cabochons, de Saint-René.

Ces deux projets visent à enrichir l’offre touristique dans la MRC de Beauce-Sartigan.

La terre du 9 souhaite développer une expérience agrotouristique autour de ses cultures, notamment l’ail noir, les noisettes et la truffe du Québec. Le projet prévoit l’aménagement d’un parcours immersif à la ferme, des visites accompagnées par les producteurs, des ateliers culinaires, des dégustations et des activités mettant en valeur des produits locaux.

De son côté, L’Autel des 12 Cabochons, aménagé dans une ancienne église patrimoniale de Saint-René, poursuivra le développement de son offre touristique. Ouvert au public depuis janvier 2026, le lieu souhaite bonifier l’accueil des visiteurs et développer de nouvelles expériences événementielles.

« Le FNAT est né de la volonté de soutenir des projets qui distinguent notre région et qui donnent envie aux visiteurs de la découvrir autrement. Les deux projets retenus cette année démontrent toute la créativité, l'audace et la capacité d'innovation de nos entrepreneurs », a mentionné Peggy Duquet, présidente-directrice générale de Métal Duquet et Atelier du chef, et présidente du CEB.

Pour rappel, depuis sa création, le Fonds Nouveaux Attraits Touristiques a soutenu 11 projets. Selon le CEB, plus de 365 000 $ ont été investis par l’organisme, générant près de 11,6 M$ d’investissements dans la MRC de Beauce-Sartigan.

Le CEB profite également de cette annonce pour lancer le 10e appel à projets du FNAT. Les entreprises, organismes et promoteurs intéressés ont jusqu’au 30 novembre 2026 pour soumettre leur candidature.

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