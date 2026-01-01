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Partager la culture manga en Beauce: le pari de Marie-Ève Marquis

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28 mars 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

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Passionnée par les mangas depuis son adolescence, Marie-Ève Marquis, de Saint-Georges, a ouvert sa boutique en ligne Break Manga en 2025.

La jeune femme a découvert cet univers à la bibliothèque municipale en lisant un manga en lien avec les sciences, univers qui la fascinait à l’époque. En entrevue avec EnBeauce.com, elle raconte que cette passion pour ces lectures ne l'a jamais lâchée. « Tous les classiques de mon âge c’étaient One piece, Bleach, Naruto. J'étais vraiment dans cette génération-là », a-t-elle confié.  

Après ses études en anthropologie à Québec, elle est revenue vivre en Beauce, mais elle a eu des difficultés à se trouver un travail dans son domaine. C'est à ce moment-là que Marie-Ève a décidé de se lancer dans l’entreprenariat avec Break Manga. « Mon entreprise a quand même une visée sociale, je veux redonner à la communauté. Ça fait partie de mon identité. » 

En un an, elle a tenu deux événements ouverts au public, installée une bibliothèque de manga au Café du Mille-Lieux à Saint-Georges et ouvert sa boutique en ligne sur laquelle on retrouve des livres ainsi que des produits d’artisanats.

Son objectif est de pouvoir vivre de cette passion à long terme et partager la culture manga aux plus grands nombres, le tout en posant des actions concrètes qui aident les jeunes à se développer. Elle est également à la recherche d’un local pour avoir pignon sur rue et être plus proche des gens. 

« Je veux vraiment en faire quelque chose de local accessible à tous », a-t-elle souligné.

Découvrez son univers et ses coups de coeur dans l'entrevue ci-dessus.

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