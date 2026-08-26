Conseil économique de Beauce
Guillaume Jr. Abbatiello invité au 39e Souper des jeunes gens d’affaires
Le coprésident du Groupe Abbatiello, Guillaume Jr. Abbatiello, agira comme conférencier invité du 39e Souper des jeunes gens d’affaires du Conseil économique de Beauce.
Comme c'est la tradition, l'événement se déroulera au Centre de congrès Le Georgesville, le jeudi 12 novembre prochain, sous le thème Entreprendre en famille et gérer la croissance.
Issu d’une famille d’entrepreneurs de la Beauce, l'homme d'affaires évolue au sein du Groupe Abbatiello, une entreprise québécoise qui connaît une croissance remarquable dans le secteur de la restauration. Le groupe est notamment propriétaire des franchises Pizza Salvatoré, Jack le Coq, Topla!, L’Oeufrier, Crèmerie Chez Mamie, et Shaker Cuisine & Mixologie.
Lors de la soirée, M. Abbatiello partagera son expérience entrepreneuriale et les apprentissages tirés du développement d’une entreprise familiale en pleine expansion. Il abordera les défis liés à la croissance, l’importance d’une vision commune entre les générations, et les éléments essentiels pour bâtir une organisation durable.
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Les intéressés peuvent réserver leur place en remplissant le formulaire disponible sur le site web du CEB (www.cebeauce.com). Les places dans la salle principale étant limitées, le CEB prévoit la possibilité d’ouvrir une seconde salle au 2e étage du Centre de congrès Le Georgesville, en diffusion simultanée, afin de permettre à un plus grand nombre de participants d’assister à cette soirée.
Rappelons que les profits générés par cette activité contribuent directement au financement du CEB, qui soutien les entrepreneurs dans leurs projets de croissance.
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