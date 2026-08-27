Jean Charest en Beauce le 19 novembre prochain

L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, viendra livrer une conférence à Saint-Georges, le jeudi 19 novembre prochain, dans le cadre d'un diner organisé par le Conseil économique de Beauce.

Aujourd’hui associé chez TCJ, un cabinet d’avocats d’affaires québécois qui accompagne les entreprises, les entrepreneurs et les organisations dans leurs enjeux juridiques et stratégiques, M. Charest proposera une réflexion sur les grandes transformations qui redessinent l’environnement économique et commercial, ainsi que sur les occasions qui peuvent en émerger pour les entreprises.

Dans un contexte marqué par l’évolution des échanges commerciaux, les bouleversements géopolitiques et une concurrence accrue, la conférence permettra de prendre du recul, de mieux comprendre les forces qui transforment l’économie mondiale et d’identifier des pistes pour permettre aux entreprises de demeurer compétitives et de saisir les occasions qui se présentent.

Rappelons que Jean Charest possède une expérience de près de 30 ans en politique fédérale et provinciale. Élu pour la première fois à la Chambre des communes en 1984, il a notamment été vice-premier ministre du Canada et a occupé plusieurs fonctions ministérielles avant de devenir premier ministre du Québec en 2003, poste qu’il a occupé jusqu'en 2012.

Chez TJC, il agit comme conseiller stratégique auprès d’entreprises et d’organisations, mettant à profit sa connaissance de la politique publique, des affaires et des enjeux internationaux.

Il est également membre du Comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis, mis sur pied par le gouvernement du Canada en 2026 pour contribuer aux réflexions stratégiques entourant la relation économique avec les États-Unis, la compétitivité nord-américaine et l’examen de l’ACEUM.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant pour le diner-conférence du 19 novembre qui aura lieu au Centre des congrès Le Georgesville.. Les intéressés peuvent réserver leur place en remplissant le formulaire disponible sur le site web du CEB (www.cebeauce.com) ou en cliquant directement ici.