Guerre tarifaire
Tarifs douaniers américains: Québec élargit l'aide d'urgence aux plus petites PME
Alors que la guerre tarifaire continue de faire mal à l'économie québécoise, le gouvernement du Québec modifie les critères d'admissibilité du Programme d'aide d'urgence aux PME (PAUPME) - Tarifs douaniers dans le but d'appuyer davantage d'entreprises qui font face à des difficultés financières causées par les tarifs douaniers américains.
Les PME avec un chiffre d'affaires de 200 000 $ à 2 millions de dollars pourront désormais se prévaloir du programme. Ainsi, le seuil minimum est abaissé dans le but de soutenir un plus grand nombre d'entreprises, notamment les plus petites PME.
De plus, une exception est introduite pour les PME de l'industrie forestière quant à la condition exigeant de démontrer leur rentabilité pour au moins un des deux derniers exercices financiers. Ce critère s'avérait trop restrictif pour le secteur forestier, qui fait face à des défis majeurs depuis plusieurs années.
Notons que le PAUPME - Tarifs douaniers s'adresse à toutes les PME qui respectent les critères d'admissibilité, sans se limiter aux entreprises exportatrices et à leurs fournisseurs et sous-traitants.
Les PME concernées sont donc invitées à communiquer avec leur MRC pour vérifier leur admissibilité au PAUPME - Tarifs douaniers.
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