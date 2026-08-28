Nous joindre
Publicité
Affaires

Guerre tarifaire

Tarifs douaniers américains: Québec élargit l'aide d'urgence aux plus petites PME

Photos_Léa-Arnaud_7.jpg
Photo: Léa Arnaud/EnBeauce.com

Christine Fréchette, Première ministre du Québec

Alors que la guerre tarifaire continue de faire mal à l'économie québécoise, le gouvernement du Québec modifie les critères d'admissibilité du Programme d'aide d'urgence aux PME (PAUPME) - Tarifs douaniers dans le but d'appuyer davantage d'entreprises qui font face à des difficultés financières causées par les tarifs douaniers américains.

Les PME avec un chiffre d'affaires de 200 000 $ à 2 millions de dollars pourront désormais se prévaloir du programme. Ainsi, le seuil minimum est abaissé dans le but de soutenir un plus grand nombre d'entreprises, notamment les plus petites PME.

De plus, une exception est introduite pour les PME de l'industrie forestière quant à la condition exigeant de démontrer leur rentabilité pour au moins un des deux derniers exercices financiers. Ce critère s'avérait trop restrictif pour le secteur forestier, qui fait face à des défis majeurs depuis plusieurs années.

Notons que le PAUPME - Tarifs douaniers s'adresse à toutes les PME qui respectent les critères d'admissibilité, sans se limiter aux entreprises exportatrices et à leurs fournisseurs et sous-traitants.

Les PME concernées sont donc invitées à communiquer avec leur MRC pour vérifier leur admissibilité au PAUPME - Tarifs douaniers.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plus de 100 000 $ récoltés au 29e Tournoi de golf de Mirage
AffairesPublié le 17 septembre 2026

Plus de 100 000 $ récoltés au 29e Tournoi de golf de Mirage

Une somme totalisant 101 776 $ a été amassée dans le cadre du 29e Tournoi de golf de l'entreprise Mirage et ses partenaires, qui s'est tenu le 10 septembre. Ce sont quelque 183 participants qui se sont réunis sur le terrain pour joindre l’utile à l’agréable et contribuer à cette cause. Le montant a été réparti dans sept organismes du ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Léa Arnaud