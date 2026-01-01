Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Entretien audio

En tête-à-tête avec Daniel Chaîné

durée 08h00
7 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles
Chargement du lecteur ...

Depuis 35 ans, il est le grand manitou qui évolue dans les coulisses du développement économique de Beauce-Centre, et même plus, pour accompagner les entreprises, de tout acabit, dans les bons comme dans les plus difficiles moments.

En tout cas, les défis n'ont pas manqué durant toutes ces années pour le directeur général de Beauce Centre-Économique, Daniel Chaîné.

«Quand je rencontre un entrepreneur qui a des projets, ça me nourrit», signale-t-il en entrevue balado avec EnBeauce.com.

Élevé sur la ferme familiale dans le petit village de Saint-Sévère (population: 300) en Mauricie, il a décroché, dans les années 1980, un diplôme en administration, option finances, de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Après ses études, il a oeuvré dans sa région natale, notamment comme commissaire industriel, un poste qui lui a permis de développer ses premières compétences professionnelles du milieu des affaires.

«Mais je ne voulais pas rester numéro deux toute ma vie. Un bon matin, j'ai posé ma candidature comme directeur dans trois régions. J'ai eu trois réponses positives et j'ai choisi de venir en Beauce!», se rappelle-t-il avec bonheur. Un enthousiasme qui ne s'est pas démenti depuis qu'il a obtenu le siège en 1991. 

La dernière décennie a été marquée par des enjeux de taille pour les entreprises, industries et commerces: pénurie de main d'oeuvre, recrutement international de travailleurs étrangers et virage technologique. «Quand tout marche bien dans une compagnie, on ressent pas le besoin d'effectuer des changements ou d'apporter des améliorations. Mais quand on investit pas, on prend du recul», affirme Daniel Chaîné. Il rappelle que l'innovation et la proactivité font partie des axes et des valeurs de la mission de son organisme.

Deux crises ont aussi mis en relief le rôle intermédiaire joué par Beauce-Centre Économique pour les affronter.

D'abord, durant la pandémie de la COVID-19, où l'agence a été désignée pour la gestion des enveloppes de soutien gouvernemental aux entreprises, entre autres choses.

L'autre bien sûr est la guerre tarifaire du président américain Donald Trump, alors qu'en Beauce, 65% des entreprises manufacturières exportent leur production vers notre voisin du Sud. «Il y a des secteurs, comme l'acier et le bois, qui sont plus touchés. Comme M. Trump est assez imprévisible, ça crée de l'instabilité dans le milieu, et en affaires, c'est pas la meilleure des choses. C'est pour ça qu'il faut rester alerte», a-t-il conclu, en signalant qu'un jour, l'actuel occupant de la Maison Blanche allait partir.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue balado avec le directeur général de Beauce-Centre Économique, Daniel Chaîné.

Écoutez tous nos balados en cliquant ici

RECOMMANDÉS POUR VOUS

En tête-à-tête avec Bruno Turcotte

Publié le 31 janvier 2026

En tête-à-tête avec Bruno Turcotte

Bruno Turcotte a été membre des Forces armées canadiennes de 1976 à 2014. Au début des années 70, sa famille a quitté le Lac-Saint-Jean pour s’installer en Beauce. Il reprend alors les cadets à Saint-Georges avant d’entrer finalement au Régiment de la Chaudière.  En parallèle, Bruno a rencontré sa femme en novembre 1976. Durant toutes ces ...

LIRE LA SUITE
En tête-à-tête avec Pierre Boucher

Publié le 28 janvier 2026

En tête-à-tête avec Pierre Boucher

L'impression que l'on a, lors d'une première rencontre avec Pierre Boucher, c'est celle de se trouver en face d'un bon bonhomme. Et c'est la bonne! Cette année est particulière pour cet arrière grand-père puisque, d'une part, elle marque ses 50 ans d'implication comme membre en bonne et due des Chevaliers de Colomb et que, d'autre part, il entame ...

LIRE LA SUITE
En tête-à-tête avec Julie Weber

Publié le 17 janvier 2026

En tête-à-tête avec Julie Weber

Dans ce nouvel épisode de notre balado « En tête-à-tête », nous recevons Julie Weber, une experte en communication RH qui accompagne depuis près de 20 ans des organisations de toutes tailles dans la définition de leur culture et de leur marque employeur. Implantée dans Bellechasse, mais très ancrée en Beauce, Julie Weber est une membre active de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge