Par Jason Groleau, député fédéral de Beauce
Balado Signature: en discussion avec Denis Veilleux
Dans ce huitième et dernier épisode, Jason Groleau reçoit Denis Veilleux, conseiller municipal à Saint-Georges et président de l'entreprise ID Stratégik.
Les deux hommes, qui se connaissent depuis très jeune ayant vécu dans la même rue, reviennent sur leur enfance, le sport, la politique et évidemment l'entrepreneuriat.
Une discussion amicale et ouverte qui permet de mieux connaître les deux hommes et leurs visions du monde et des enjeux actuels.
À noter que cet épisode conclu une série de huit avec le député fédéral de Beauce, Jason Groleau. Il est possible de retrouvez l'intégralité de cette série dans la rubrique « balado siagnture ».
Ce Balados Signature est une présentation de Jason Groleau, député fédéral de Beauce
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