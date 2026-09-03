Balado Signature: les missions du chef et l'entrepreneuriat

Dans ce septième épisode, Jason Groleau revient sur les missions du chef, et ses nombreuses tournées économiques réalisées dans le cadre de ses fonctions.

Au cours de cette discussion, il revient sur la proximité qu'il a pu avoir avec certaines entreprises et certains entrepreneurs, notamment dans sa région, la Beauce.

Au-delà des visites et des discussions avec ces derniers, ce travail de terrain permet d'aller mieux comprendre les enjeux actuels du monde entrepreneurial, tout en cherchant des pistes de réflexion pour améliorer leur quotidien et porter leurs messages à Ottawa.

Au final, ce dernier épisode accompagné de Nancy Paquet est un échange vrai et sincère sur l'entrepreneuriat, et la fierté beauceronne.

Ce Balados Signature est une présentation de Jason Groleau, député fédéral de Beauce