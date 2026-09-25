Bien préparer sa succession: Hugues Drouin invite la population à une conférence incontournable

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Enseignant au CEGEP Beauce-Appalaches pendant 30 ans et maintenant retraité. Hugues Drouin, comptable de formation, lance une invitation à la population retraitée et pré-retraitée. Il veut aider les gens à s'y retrouver en lançant une conférence dont le titre est : Mieux s'outiller face aux défis liés à un décès ou à l'inaptitude d'un proche.

Le 21 octobre 2026, au Georgesville de Saint-Georges, il animera cette conférence pratique visant à démystifier les démarches souvent complexes et coûteuses qui surviennent lors de ces événements de vie.

« C'est quand on est en parfaite santé qu'il faut préparer ces choses-là », souligne le conférencier, qui a vu trop souvent des familles se retrouver démunies face à des situations qui auraient pu être évitées.

Au programme : préparation des documents essentiels, compréhension de la procuration, du certificat d'inaptitude, du testament et des décisions médicales anticipées (DMA). M. Drouin abordera également des stratégies fiscales concrètes pour réduire la facture fiscale des héritiers lors d'un décès, ainsi que des trucs pour simplifier la tâche du liquidateur — permettant ainsi d'économiser temps et argent.

Inscriptions par téléphone : 418-226-8649